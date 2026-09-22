IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनके माता-पिता ने मंगलवार को मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचकर जल्द जांच पूरी करने और जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे ने आरोप लगाया कि उनका बेटा करीब तीन महीने से मानसिक प्रताड़ना और जातिगत टिप्पणियों का सामना कर रहा था। उन्होंने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला और संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे का नाम लेते हुए दोनों की गिरफ्तारी की मांग की। ये आरोप साहिल के परिवार ने लगाए हैं, जिनकी जांच फिलहाल जारी है।

साहिल के पिता ने कहा कि वह क्राइम ब्रांच आए थे और मामले में पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा, “मेरी यही विनती है कि इस अपराध की जांच जल्द से जल्द पूरी करके शिरीष केदारे और सूर्यनारायण डूला को गिरफ्तार किया जाए।” उन्होंने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच होनी चाहिए और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई पूरी हो सकेगी।

‘जाति को लेकर गालियां और फब्तियां कसते थे’

रविंद्र वाकोडे ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को जातिसूचक गालियां दी जाती थीं और उसकी जाति को लेकर फब्तियां कसी जाती थीं। उन्होंने दावा किया कि साहिल ने उनसे इस प्रताड़ना के बारे में बताया था। पिता के मुताबिक, साहिल ने यह भी कहा था कि उसे धमकाया जाता था कि ऊंची जाति का होने के कारण उसे किसी भी मामले में फंसाया जा सकता है।

साहिल के पिता ने कहा कि यह कथित प्रताड़ना करीब तीन महीने से चल रही थी। उन्होंने इसे साहिल की मौत से जोड़ते हुए कहा कि उनका बेटा एक होनहार और पढ़ाई में अच्छा छात्र था। उन्होंने कहा कि JEE एडवांस्ड जैसी परीक्षा पास करना आसान नहीं है और साहिल की ऑल इंडिया रैंक भी देखी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनके बेटे पर परीक्षा में गलत तरीके अपनाने या चीटिंग के आरोप लगाए जाते हैं, तो इससे मामले को भटकाया जा रहा है।

‘बेटा थोड़ा सहन कर ले, आगे पूरी जिंदगी अच्छी होगी’

रविंद्र वाकोडे ने कहा कि साहिल ने जब अपनी परेशानी बताई तो परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, “मैंने उसको समझाया कि बेटा, IIT का मामला है, थोड़ा सहन कर ले। इसके बाद तेरी पूरी जिंदगी अच्छी होगी। यही सोचकर मैंने ऐसा कहा, यही मेरी गलती हो गई।” उन्होंने कहा कि अब उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने उस समय बेटे को वहां से वापस लाने के बजाय उसे परिस्थितियों को सहने की सलाह दी।

‘अगर उस दिन उसे लेकर गए होते तो मेरा बच्चा जिंदा होता’

साहिल की मां सोनाली वाकोडे ने भी क्राइम ब्रांच और प्रशासन पर भरोसा जताते हुए अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे को मानसिक रूप से सहारा देते हुए समझाया था कि उसका भविष्य अच्छा है और उसे थोड़ी परेशानी सहन करनी चाहिए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि ऐसा करना उनकी गलती थी।

सोनाली ने कहा कि अगर वे उस दिन साहिल को अपने साथ ले गए होते तो उनका बेटा आज जिंदा होता। उन्होंने कहा कि उन्हें क्राइम ब्रांच, प्रशासन और संविधान पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा।

मां ने दावा किया कि 13 तारीख को जब परिवार साहिल से मिलने उसके कमरे में गया था, तब उसने अपने पिता से कहा था कि उसे थोड़ा टॉर्चर किया जा रहा है और उसके साथ जाति को लेकर गाली-गलौज की जा रही है। परिवार ने उस समय उसे समझाया और मानसिक सहारा दिया।

‘दलित बच्चे ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं?’

सोनाली वाकोडे ने कहा कि साहिल करीब 19 साल का था और 20वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने पत्रकारों से भी इस मामले की गहराई से जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह देखना जरूरी है कि IIT के माहौल में क्या हो रहा है और दलित छात्रों को किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि वह अभी मानसिक रूप से इस मामले पर ज्यादा बात करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन उनकी एक ही मांग है कि उनके बेटे के साथ कथित तौर पर हुए अत्याचार की जांच हो और उसे न्याय मिले।’

#WATCH | Mumbai: On the IIT Bombay suicide case, deceased Sahil Wakode's mother, Sonali Wakode, says, "I have lost my child. I know the pain I am going through. Please give justice to my son. Please ensure justice for the atrocities committed against him. Why is it that Dalit… https://t.co/GsuXDr4J9S pic.twitter.com/CltDS4lfTP — ANI (@ANI) September 22, 2026

क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच

साहिल वाकोडे की मौत के मामले में मुंबई पुलिस ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। परिवार की शिकायत में अन्य अधिकारियों का भी उल्लेख किया गया है।

वहीं, पुलिस अब उस परीक्षा हॉल में मौजूद छात्रों के बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है, जहां साहिल को मोबाइल फोन के इस्तेमाल के आरोप में पकड़े जाने की बात सामने आई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है और साहिल के मोबाइल फोन का फोरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है। जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा हॉल की घटना के दौरान साहिल और प्रोफेसर के बीच क्या बातचीत हुई थी।

IIT बॉम्बे ने पहले जातिगत भेदभाव के आरोपों से इनकार किया था। संस्थान ने यह भी कहा था कि साहिल को परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के जरिए प्रश्नपत्र को ChatGPT पर अपलोड कर उत्तर तलाशने के आरोप में पकड़ा गया था। संस्थान ने यह भी कहा था कि साहिल के खिलाफ उस समय कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

बाद में संस्थान ने मामले की जांच जारी होने के बीच पहले जारी किए गए बयान को लेकर खेद जताया। प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला को डीन के प्रशासनिक पद से हटा दिया गया है, जबकि वह संस्थान में प्रोफेसर बने हुए हैं।

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आईआईटी बॉम्बे के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान अब बड़ा सुराग मिला है। इसमें कैंपस का एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है, जो कि करीब 15 मिनट का है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।