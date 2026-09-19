आईआईटी बॉम्बे में एग्जाम के दौरान ChatGPT से नकल करते वक्त पकड़े गए स्टूडेंट की मौत के मामले में उसके पिता ने संस्थान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र के पिता का कहना है कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि यह जाति के आधार पर भेदभाव का मामला है, हम अपनी शिकायत को दिल्ली तक पहुंचाएंगे।

आईआईटी बॉम्बे में शुक्रवार को यह मामला सामने आया था, जहां B.Tech सेकंड ईयर के स्टूडेंट को एग्जाम के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद शुक्रवार शाम को उसकी डेडबॉडी हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। स्टूडेंट की मौत के बाद शनिवार को आईआईटी बॉम्बे कैंपस में छात्रों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया।

‘सेंसिटिव तरीके से निपटना चाहिए था’

जिस स्टूडेंट की मौत को लेकर कैंपस में प्रदर्शन हो रहा है उसका नाम साहिल वाकोडे है जो आईआईटी बॉम्बे में सेकंड ईयर का छात्र था। उसकी मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत में कहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि साहिल को डिसिप्लिनरी एक्शन से छूट दी गई थी। हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर कोई छात्र नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे सेंसिटिव तरीके से निपटना होगा।

कैंपस गेट तक पहुंचे प्रोटेस्टर्स

स्टूडेंट के लिए इंसाफ की मांग करने वाले छात्र शनिवार सुबह तक इंस्टीट्यूट के मेन गेट पर पहुंच गए थे। IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप, अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल (APPSC) द्वारा सर्कुलेट किए गए एक वीडियो में उसके माता-पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी ठहराया है।

कैंपस गेट तक पहुंचे प्रोटेस्टर्स

स्टूडेंट के लिए इंसाफ की मांग करने वाले छात्र शनिवार सुबह तक इंस्टीट्यूट के मेन गेट पर पहुंच गए थे। IIT बॉम्बे स्टूडेंट्स के एक ग्रुप, अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल (APPSC) द्वारा सर्कुलेट किए गए एक वीडियो में उसके माता-पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी ठहराया है।

‘हमने टॉर्चर की वजह से अपना बच्चा खो दिया’

इस मामले में स्टूडेंट के पिता ने कहा है, “हमारे बेटे ने खुद अपनी जान लेने का फैसला नहीं किया होगा। यह जाति के आधार पर भेदभाव का मामला है। हमने अपने बेटे को इस इंस्टीट्यूट से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन हम नाकाम रहे। उनके टॉर्चर की वजह से ही हमने अपना इकलौता बच्चा खो दिया है। हम न्याय की मांग करते हैं। हम अपनी शिकायत दिल्ली तक पहुंचाएंगे।”

संस्थान की तरफ से क्या कहा गया है?

इस मामले में IIT बॉम्बे की तरफ से जारी एक ऑफिशियल बयान में कहा गया है, “स्टूडेंट को एग्जाम के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पाया गया था और उसने जवाब मांगने के लिए ChatGPT पर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। इंस्टीट्यूट ने कहा कि उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया और इस मामले पर इंस्ट्रक्टर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उससे बात की, जिन्होंने उसकी काउंसलिंग की और उसे भरोसा दिलाया कि इस घटना से उसके एकेडमिक करियर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।” बातचीत के बाद स्टूडेंट अपने हॉस्टल के कमरे में लौट आया। बाद में उसी शाम, वह अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया।

‘साहिल को मिली थी सस्पेंशन की धमकी’

छात्र की मौत के बाद कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। स्टूडेंट्स ने सवाल उठाया कि इस घटना को कैसे हैंडल किया गया और पढ़ाई या पर्सनल दिक्कतों का सामना कर रहे स्टूडेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट कैसे पेश आता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि कोई डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू नहीं किया गया था। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट को सस्पेंशन की धमकी दी गई थी।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंदौर में “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम के तहत छात्रों से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों के बिना देश मजबूत नहीं बन सकता है। छात्र नफरत से नहीं, प्रेम से संवाद करते हैं। राहुल ने कहा कि सवाल पूछना छात्रों का स्वभाव है। राहुल गांधी ने कहा कि हर गरीब को शिक्षा मिलनी चाहिए। यहां पढ़ें पूरी खबर…