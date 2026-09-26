IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या से मौत के एक हफ्ते बाद संस्थान में अपना धरना जारी रखने वाले छात्रों ने शुक्रवार रात कैंपस में कैंडललाइट मार्च निकाला। मार्च में उन छात्रों को याद किया गया, जिनकी पहले सुसाइड से मौत हो चुकी है। 20 साल के साहिल की 18 सितंबर को सुसाइड से मौत हो गई थी। मिड-सेमेस्टर एग्जाम के दौरान उसके पास कथित तौर पर एक मोबाइल फोन मिला था।

शांतिपूर्ण मार्च के दौरान प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने एक बड़ा पोस्टर ले रखा था, जिसमें 10 मांगें लिखी थीं। छात्रों ने एक इंडिपेंडेंट जांच की अपनी मांगें भी दोहराईं और स्टूडेंट वेलफेयर और डिसिप्लिनरी सिस्टम में बड़े सुधारों की मांग की।

छात्रों की मांग

प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने अब IIT बॉम्बे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा बनाई गई 10-मेंबर वाली जांच कमिटी को खत्म करने की मांग की है। इसकी स्वतंत्रता पर कथित चिंताओं को उठाया है और मांग की है कि इसे एक बाहरी पैनल से बदला जाए जिसमें कोई मौजूदा IIT बॉम्बे एम्प्लॉई या छात्र न हो।

छात्रों ने प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला (जिन्होंने एग्जाम में गड़बड़ी पकड़ी थी) को क्रिमिनल जांच पूरी होने तक सभी जिम्मेदारियों से तुरंत सस्पेंड करने की अपनी मांग भी दोहराई है और IIT बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीष केदारे के इस्तीफे की मांग की है।छात्रों ने यह भी मांग की है कि साहिल के माता-पिता को कैंपस आने-जाने के दौरान सुरक्षा दी जाए और स्टूडेंट्स वेलफेयर सेंटर में सुधार की मांग की है, जिसमें समय-समय पर ऑडिट और स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए मेडिकली क्वालिफाइड डीन शामिल हैं।

डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी में बदलाव के लिए छात्रों की मांगों में कार्रवाई में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, केस को ट्रैक करने का सिस्टम और एक ग्रेडेड, सुधार वाला डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क शामिल है।

छात्रों ने आगे UGC के नियमों के अनुसार SC/ST सेल को फिर से बनाने, पिछले तीन सालों की इसकी रिपोर्ट जारी करने और साहिल वाकोडे और उनके परिवार पर कथित जाति-आधारित हमलों पर कार्रवाई की मांग की। दूसरी मांगों में बैचमेट्स को एक ही हॉस्टल फ्लोर पर रहने की इजाजत देना, मिड-सेमेस्टर एग्जाम से पहले और बाद में तीन दिन का बफर, एक ही दिन में कई एग्जाम न होना, कैंपस वर्कर्स के लिए काम करने के बेहतर हालात और यह भरोसा दिलाना शामिल है कि विरोध कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जाति के आधार पर भेदभाव का है आरोप

साहिल के माता-पिता, रविंद्र और सोनाली ने आरोप लगाया है कि कैंपस में उसके साथ जाति के आधार पर भेदभाव और दबाव था। रविंद्र की शिकायत के आधार पर, पवई पुलिस ने 19 सितंबर को सूर्यकुमार डूला के नाम पर एक केस दर्ज किया। हालांकि केस अब क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन माता-पिता ने मांग की है कि इसे CBI को ट्रांसफर किया जाए।

IIT बॉम्बे ने साहिल की मौत के हालात की जांच के लिए 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, और उम्मीद है कि वह सात दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। इस बीच साहिल के माता-पिता, जिन्होंने मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू की थी ने उसी रात इसे खत्म कर दिया। उनके वकीलों ने कहा था कि माता-पिता शनिवार को फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं।

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आईआईटी बॉम्बे के दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोडे की आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच के दौरान अब बड़ा सुराग मिला है। इसमें कैंपस का एक सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है, जो कि करीब 15 मिनट का है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।