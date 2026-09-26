IIT बॉम्बे के बी.टेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट साहिल वाकोडे (20) ने पिछले सप्ताह सुसाइड कर लिया था। अब साहिल के माता-पिता ने संस्थान के छात्रों से भावुक अपील की है। उन्होंने छात्रों से अपील करके हुए कहा कि वह अपना विरोध-प्रदर्शन जारी रखें। साथ ही अपने बेटे की मौत से संबंधित किसी भी सबूत को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है।

साहिल के पिता ने IIT बॉम्बे के छात्रों के नाम जारी वीडियो संदेश में कहा कि वह दो-तीन बार संस्थान गए, लेकिन उन्हें कैंपस में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि वह अपने बेटे के लिए न्याय की मांग और संस्थान में प्रवेश की अनुमति देने की मांग को लेकर सोमवार से मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

रविंद्र वाकोडे ने यह बात अपनी पत्नी और साहिल की मां सोनाली के साथ बैठकर दिए गए एक वीडियो संदेश में कही। उन्होंने कहा कि मैं साहिल का पिता हूं और ये साहिल की मां हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। पुलिस मुझे IIT बॉम्बे में प्रवेश नहीं करने दे रही है। मैं दो-तीन बार वहां गया, लेकिन मुझे वापस लौटना पड़ा। सोमवार से मैं मुंबई के आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। वे आप लोगों और हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और साहिल के पिता भी कुछ नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि साहिल अब हमारे बीच नहीं हैं, मेरे बच्चों। लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप अपने करियर में भी अच्छी प्रगति सुनिश्चित करें। इसलिए, कृपया भूख हड़ताल पर बैठें और मेरा समर्थन करें।

यह अपील ऐसे समय में आई है जब आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने शुक्रवार रात को कैंडल मार्च निकाला। यह साहिल के अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए जाने के एक सप्ताह बाद हुआ।

छात्रों ने संस्थान की जांच समिति के पुनर्गठन की मांग की है और इसकी संरचना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रोफेसर सूर्यनारायण दूल्ला, जिनके खिलाफ जातिगत भेदभाव और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पुलिस एफआईआर दर्ज की गई है। उनको आपराधिक जांच पूरी होने तक सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाए।

छात्रों ने आईआईटी बॉम्बे के निदेशक शिरीष केदारे के इस्तीफे की भी मांग की है। साहिल के पिता ने कहा कि परिवार यह जानना चाहता है कि आईआईटी बॉम्बे के अंदर क्या हुआ था।

उन्होंने कहा, “कैंपस के अंदर जो कुछ भी हुआ, वह सबके सामने आना चाहिए। हम बस यही चाहते हैं। कृपया इस भूख हड़ताल को न तोड़ें। इसे जारी रखें। पुलिस या कोई और कुछ भी कहे, कृपया आंख बंद करके उस पर विश्वास न करें।”

पिता ने यह भी कहा कि वह अपनी जान की कीमत पर भी न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए न्याय मिलने तक लड़ता रहूंगा। अगर इस संघर्ष में मेरी जान भी चली जाए, तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि किसी के बहकावे में न आएं। कृपया मेरा साथ दें, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपके पास साहिल से संबंधित कोई सबूत है, तो कृपया उसे सुरक्षित रखें। अदालत में और जांच के दौरान यह मेरे लिए उपयोगी साबित हो सकता है। बस यही मेरा निवेदन है।

शुक्रवार की रात को छात्रों ने संस्थान के मुख्य द्वार पर स्थित जस्टिस कॉर्नर से हॉस्टल 4 तक कैंडल मार्च का आयोजन किया। यह मार्च 18 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में साहिल की मौत के एक सप्ताह पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

छात्रों ने मांग की है कि प्रोफेसर दूल्ला की मौत की जांच के लिए आईआईटी बॉम्बे बोर्ड द्वारा गठित 10 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मौजूदा समिति के कुछ सदस्यों ने प्रोफेसर दूल्ला का समर्थन किया था, जिनका नाम पुलिस एफआईआर में दर्ज है। छात्र एक नए पैनल की मांग कर रहे हैं, जिसमें आईआईटी बॉम्बे के वर्तमान कर्मचारी या छात्र सदस्य के रूप में शामिल न हों।

चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाजपा और कांग्रेस ने क्या कहा?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद विवादों में घिरे चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अपने दो आयुक्तों के साथ बैठक की और फिर उसके बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने यह भी साफ किया कि देशभर में SIR लागू करने का फैसला भी आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया था। पढ़ें पूरी खबर।