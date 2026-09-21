आईआईटी बॉम्बे में बीटेक सेकंड ईयर के छात्र साहिल की मौत के मामले में निलंबित किए गए प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के समर्थन में टीचर्स उतर आए हैं। आईआईटी बॉम्बे का कैंपस अब स्टूडेंट vs प्रोफेर्सर की लड़ाई का मैदान बन गया है। जहां एक तरफ कैंपस में साहिल की मौत को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहीं सोमवार को सूर्यनारायण डूला के निलंबन के बाद उनके समर्थन में रैली निकाली गई।

फैकल्टी फोरम ने अपने बयान में छात्र की मौत पर दुख जताया और कहा कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। फोरम ने कहा था कि प्रोफेसर डूला को डीन के पद की जिम्मेदारियों से अस्थायी रूप से हटाया गया है, लेकिन संस्थान में फैकल्टी सदस्य के तौर पर वह अपनी सेवाएं देते रहेंगे।

छात्र प्रोफेसर के समर्थन को देख नाराज

IIT बॉम्बे की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे ने छात्रों को भेजे ईमेल में प्रोफेसर डूला को डीन के पद से हटाए जाने की जानकारी दी। डीन पद से हटाए जाने के बावजूद कैंपस में प्रदर्शन कर रहे छात्र इस बात से नाराज हैं कि प्रोफेसर को उनके शिक्षण पद से नहीं हटाया गया है। साथ ही स्टूडेंट इस बात से भी नाराज हैं कि प्रोफेसर के समर्थन में रैली निकाली गई। फैकल्टी फोरम ने प्रोफेसर डूला के समर्थन में कैंपस के भीतर मार्च निकालने की भी योजना बनाई है।