IIM Student in Trouble: जम्मू स्थित देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह पूरा मामला 17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है।

संस्थान के कैंपस में इस दिन को मनाने के लिए एक खास कार्यक्रम रखा गया था, जिसे सभी छात्रों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। अब इस कार्यक्रम में शामिल न होने वाले छात्रों पर संस्थान की ओर से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिस पर सियासत भी गरमा गई है और कांग्रेस ने प्रशासन को घेर लिया है।

छात्रों को थमाया गया नोटिस और 500 रुपये का जुर्माना

IIM जम्मू की छात्र परिषद ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए गैर-हाजिर रहने वाले छात्रों को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस के साथ ही उन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

छात्रों को भेजे गए इस आधिकारिक नोटिस में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, “आपको सूचित किया जाता है कि 17 सितंबर, 2026 को आयोजित ‘दीपक प्रज्वलन समारोह’ में आप अनुपस्थित पाए गए हैं।”

नोटिस में छात्रों से जवाब मांगते हुए आगे कहा गया है, “चूंकि यह एक अनिवार्य कार्यक्रम था, इसलिए आपको इस कार्यक्रम में अपनी अनुपस्थिति का ठोस कारण बताते हुए एक लिखित स्पष्टीकरण संस्थान को देना होगा।”

जुर्माने की चेतावनी देते हुए प्रशासन ने शर्त रखी है, “अनुपस्थिति से छूट केवल मेडिकल कारणों के आधार पर ही मिल सकती है। इसके लिए कैंपस की डिस्पेंसरी ‘संजीवनी’ से एक आधिकारिक लिखित नोट देना होगा, जिसमें विशेष रूप से उस समय के लिए डॉक्टर द्वारा ‘बेड रेस्ट’ की सलाह दी गई हो। 18 सितंबर तक जवाब न देने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।”

कांग्रेस ने उठाए तीखे सवाल

छात्रों पर हुई इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी ने IIM प्रशासन की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू-कश्मीर के प्रभारी सैयद नसीर हुसैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (X) पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। नसीर हुसैन ने IIM प्रशासन की मंशा पर सीधे सवाल करते हुए लिखा, “छात्रों के लिए मोदी के जन्मदिन के जश्न में शामिल होना अनिवार्य क्यों होना चाहिए? क्या IIM में यह कोई शैक्षणिक जिम्मेदारी है?”

उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आगे पूछा कि, “क्या मोदी के प्रचार को अब कैंपस में एक अनिवार्य अभ्यास (कंपलसरी एक्सरसाइज) के रूप में छात्रों पर थोपा जा रहा है?”

शिक्षण संस्थानों की आजादी और उनके मूल उद्देश्य पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, “शैक्षणिक संस्थानों का काम स्वतंत्र विचारों को विकसित करना है। उन्हें राजनीतिक नेताओं के समारोहों में शामिल होने के लिए छात्रों को मजबूर नहीं करना चाहिए या दंड की धमकी नहीं देनी चाहिए। बीजेपी के पब्लिसिटी स्टंट को हमारे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखा जाना चाहिए।”

IIM जम्मू प्रबंधन ने दी मामले पर सफाई

मामले को तूल पकड़ता देख IIM जम्मू प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखा है। संस्थान के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने इस पूरे घटनाक्रम का बचाव करते हुए छात्रों पर जुर्माना लगाए जाने की बात से साफ इनकार किया है। प्रवक्ता ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, “किसी भी छात्र पर ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। इस पूरी घटना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इसका बेवजह राजनीतिकरण किया जा रहा है।”

कार्यक्रम की अनिवार्यता का बचाव करते हुए प्रवक्ता ने आगे कहा, “इस मामले पर जल्द ही एक अहम बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि, इस तरह की व्यावसायिक और पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होती है।”

उत्तर प्रदेश ATS ने एक नक्सली कमांडर को मार गिराया है। पुलिस ने बताया कि झारखंड के बैन संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) का नक्सल लीडर बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता रविवार सुबह वाराणसी में उत्तर प्रदेश ATS के साथ एनकाउंटर में मारा गया। बृजेश पर 30 लाख रुपये का इनाम था। झारखंड पुलिस के IG (ऑपरेशंस) नरेंद्र सिंह ने बताया कि हमें IG (STF) से जानकारी मिली है कि बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह आज सुबह वाराणसी में एक एनकाउंटर में मारा गया। पढ़िए पूरी खबर…