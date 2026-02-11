बुधवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका संग ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर भारत के हितों का ध्यान न रखने का आरोप लगाया।

भाषण के दौरान हंगामे वाली स्थिति के समय चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी को कुछ दिशा निर्देश दिए तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें कुछ निर्देश दिए। इस पर राहुल गांधी ने उनकी बात मानते हुए उन्हें ‘पुराना कांग्रेसी’ कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आप हमारी पार्टी के पूर्व सदस्य है।

राहुल गांधी द्वारा यह टिप्पणी किए जाते ही जगदंबिका पाल ने कहा, “अगर मेरी बात मानी होती तो वहां नहीं बैठे होते। अभी आपके पास टाइम है, आप सही ट्रैक पर आ सकते हैं।”

पढ़िए राहुल गांधी के भाषण की बड़ी बातें

1) राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह बराबरी की शर्त पर नहीं किया गया और ”सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उसने भारत माता को बेच दिया है”।

2) राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील में देश के किसानों के हितों को कुचल दिया गया, जैसा आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया और आगे भी कोई नहीं करेगा।

3) राहुल गांधी ने कहा, ”अमेरिका और चीन के बीच मुकाबले में सबसे महत्वपूर्ण बात भारत का डेटा है। अगर अमेरिका महाशक्ति बने रहना चाहता है और डॉलर की रक्षा करना चाहता है तो अमेरिकियों के लिए भारत का डेटा बहुत महत्वपूर्ण है।”

कांग्रेस नेता ने कहा, ”कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या त्रासदी है, लेकिन मैं कहता हूं कि यह ताकत है।”

4) राहुल गांधी ने कहा कि अगर विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार होती और व्यापार समझौते की बात करती तो ”हम अमेरिका के राष्ट्रपति से कहते कि आप के डॉलर की सुरक्षा करने की सबसे बड़ी पूंजी भारतीय लोगों के पास है।”

उन्होंने कहा, ”हम बराबरी पर बात करते। हम कहते कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि हम आपके नौकर हैं। हम अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहते कि हम अपने ईंधन की रक्षा करने जा रहे हैं। हम यह भी कहते हैं कि आप अपने किसानों की रक्षा करेंगे, लेकिन हम भी अपने किसानों की रक्षा करेंगे।”

5) कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में शुल्क पहले तीन% के आसपास था, जो अब 18% हो गया है यानी छह गुना बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने कहा, ”अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क 16% से शून्य कर दिया गया।”

