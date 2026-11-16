Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को शास्त्री भवन से दूसरी जगह स्थानांतरित करने के मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि पूरे मामले में बेहद अस्थायी और अव्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। किताबों की स्थिति पर चिंता जताते हुए पीठ ने कहा, “इन किताबों के प्रति कुछ सम्मान दिखाइए।”

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा, “अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दीजिए, जो इनका खयाल रख सके।” कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक किताबों को कहीं और शिफ्ट न किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर लिया स्वत: संज्ञान

न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को तीन हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें लाइब्रेरी के प्रस्तावित लेआउट प्लान और उसे आवंटित की जाने वाली जगह का पूरा ब्योरा देने को कहा गया था। सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि केंद्र की ओर से हलफनामा उसी दिन ई-फाइल किया गया है।

एमिकस क्यूरी ने किताबों की स्थिति पर जताई चिंता

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एमिक्स क्यूरी ने बताया कि उन्हें केंद्र सरकार के हलफनामे की प्रति मिल गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि 22 नवंबर को लाइब्रेरी को अस्थायी जगह पर शिफ्ट किया जाना है। उन्होंने पुराने शास्त्री भवन परिसर में लाइब्रेरी के लिए करीब 4100 वर्ग मीटर जगह और नए अस्थायी परिसर में करीब 3800 वर्ग मीटर जगह होने की जानकारी दी। उनके मुताबिक नया परिसर स्थायी नहीं है और भविष्य में कर्तव्य भवन परिसर तैयार होने पर व्यवस्था बदल सकती है।

एमिकस क्यूरी ने कहा कि केंद्र के हलफनामे में कुछ जरूरी जानकारियां नहीं हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने तीनों स्थानों का दौरा किया है और किताबों की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि कई किताबें डिब्बों में बंद पड़ी हैं। करीब दो लाख किताबें कैरा कार्यालय में रखी हुई हैं और कुछ किताबें इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं। ये किताबें पिछले करीब 15 सालों से वहां हैं। एमिकस क्यूरी के मुताबिक प्रस्तावित अस्थायी परिसर में इन किताबों को रखने के लिए पर्याप्त जगह भी नहीं है।

यह भी पढ़ें: ‘कोई सीट हमेशा SC/ST के लिए आरक्षित नहीं रह सकती’, रोटेशन के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला



सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह अधिकार नहीं है कि कोई खास निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहे। अदालत ने यह टिप्पणी महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में SC/ST आरक्षित सीटों के रोटेशन (बारी-बारी से आरक्षण) की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…