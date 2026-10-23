सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव वास्तव में मुस्लिम समुदाय के हितों की चिंता करते हैं तो उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की ओर से मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए। राजभर ने समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) चुनाव में संभावित हार को देखते हुए प्रशासनिक दबाव का आरोप लगाने का बहाना बनाने की बात भी कही।

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में राजभर ने कहा, ” आज वो आजम खान से मिलने जा रहे हैं, इतने दिन में कभी याद नहीं आया। अब जब चुनाव सिर पर आया है, अब मुसलमान कह रहा है कि अब हम दरी नही बिछाएंगे, हमको कुर्सी चाहिए, हमको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार-नौकरी चाहिए। हमको बराबरी का अधिकार चाहिए। तो ये बात जब मुसलमान बोलने लगा है तो अब उनको लगा कि चलकर आजम खान से मिलकर फिर मुसलमानों से कह दें कि चलो भाई दरी बिछाओ। अब वो मुसलमान दरी बिछाने वाला नहीं रह गया है। अब मुसलमानों में समझ आ गई, शिक्षा आ गई। नफरत का आप कितने दिन तक पढ़ाओगे। आजादी के बाद नौकरियों में ये 38 प्रतिशत थे और नफरत पढ़ा-पढ़ाकर आज हालत ये है कि नौकरियों में अब ये 1 प्रतिशत नहीं हैं। तो ये अपने हक-हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। ये बात अखिलेश जी को बुरी लग रही है।”

राजभर ने आगे कहा, ”हम तो कहते हैं कि अगर अखिलेश जी को जरा सा भी मुसलमानों के प्रति हमदर्दी हो तो सरकार बने ना बने लेकिन ऐलान करें कि 2027 में मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाएंगे।”

#WATCH | Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh: UP Minister Om Prakash Rajbhar says, "… Akhilesh Yadav is meeting Azam Khan only now, with elections approaching. Muslims are demanding education, healthcare, jobs and equal rights. They are now fighting for their rights and… pic.twitter.com/aofOFBVPbs — ANI (@ANI) October 23, 2026

आजम खान के मुद्दे पर भी साधा निशाना

राजभर ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के सपा पर दिए गए बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर अदालत ने छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई हो, उसे चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे में उसे गृह मंत्री बनाने की बात कैसे की जा सकती है? राजभर ने सपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और अखिलेश यादव से मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग दोहराई।

‘MLC चुनाव में हार का बहाना बना रही सपा’

अखिलेश यादव की ओर से विधान परिषद चुनाव में स्कूल प्रबंधन पर दबाव डालने के आरोपों पर राजभर ने कहा कि शिकायत करने या कार्रवाई की मांग करने से किसी को नहीं रोका जा रहा है। उनके मुताबिक, सपा को चुनाव में हार का अंदाजा हो गया है। इसलिए वह इस तरह के आरोप लगा रही है।

राजभर ने दावा किया कि सरकार के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के MLC चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव का अभ्यास नहीं माना जा सकता क्योंकि इनमें आम जनता के बजाय एक सीमित और शिक्षित मतदाता वर्ग वोट डालता है।

कांग्रेस पर अमित शाह के बयान का समर्थन

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर कि कांग्रेस अगले 30 साल तक सत्ता से बाहर रह सकती है, राजभर ने सहमति जताई। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस का राजनीतिक ग्राफ लगातार गिर रहा है और पार्टी लंबे समय तक सत्ता से बाहर रह सकती है।

वाराणसी में एयर शो को बीजेपी का प्रचार कार्यक्रम बनाए जाने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आरोपों पर भी राजभर ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सैन्य अभ्यास और एयर शो नियमित रूप से होते हैं ताकि किसी बाहरी खतरे की स्थिति में हथियार और लड़ाकू विमान तैयार रहें। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने से किसे रोका था।

ब्राह्मण समुदाय के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेरा

राजभर ने सपा पर कानून-व्यवस्था और ब्राह्मण समुदाय के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक ओर ब्राह्मणों की बात करते हैं जबकि दूसरी ओर पार्टी के प्रवक्ता समुदाय और पूजनीय देवी-देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। राजभर ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस राजनीति को समझ रही है।\

11 MLC सीटों पर मतदान जारी

उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान शुरू हुआ। इनमें पांच स्नातक और छह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जा रहा है।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी अपना वोट डाला। उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी।