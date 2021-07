If you also have this SBI account then you will get two lakh rupees for free – अगर आपके पास भी है एसबीआई का यह अकाउंट तो फ्री में मिलेंगे दो लाख रुपए

देश के सबसे बड़े बैंक में आपका जनधन अकाउंट हैं तो आपको यह आपके लिए ही खबर है। एसबीआई अपने जनधन अकाउंट होल्‍डर्स को 2 लाख रुपए का फ्री इंश्‍योरेंस दे रही है। एसबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जिन कस्‍टमर्स के पास रुपे डेबिट कार्ड है, उन्‍हें 2 लाख रुपए तक का फ्री इमरजेंसी इंश्‍योरेंस कवर दे रहा है। वहीं रुपे डेबिट कार्ड का यूज करने वालों को डेथ इंश्‍योरेंस, खरीद सुरक्षा कवर और अन्य लाभ भी दिए जाते हैं।

आपको बता दें क‍ि देश में जनधन योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने अपने पहले टेन्‍योर में की थी। जिसका उद्देश्‍य था देश के सभी लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट होना। देश में उस समस करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था। इस योजना के आने के बाद देश में करोड़ों गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खुल सका। जिसका फायदा उन्‍हें कोरोना काल में मिला। सरकार की सभी योजनाएं इस बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई हैं।

इस तरह से कर सकते हैं इंश्‍योरेंस : इस योजना के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी भारत के बाहर हुई घटना भी कवर करती है। जरूरी डॉक्‍युमेंट्स जमा करने पर पॉलिसी राशि के अनुसार भारतीय रुपए में क्लेम का भुगतान हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार लाभार्थी कार्डधारक या कानूनी उत्तराधिकारी के अकाउंट में नॉमिनी बन सकता है।

ट्रांसफर करने का भी है ऑप्‍शन : आप अपने बेसिक सेविंग अकाउंट को जनधन अकाउंट में तब्‍दील कर सकते हैं। जिन लोगों के पास जनधन अकाउंट है उन्‍हें बैंक से रुपे पीएम जनधन योजना कार्ड दिया जाता है। 28 अगस्त 2018 तक खोले गए जनधन अकाउंट्स पर जारी रुपे पीएमजेडीवाई कार्ड की पॉलिसी राश‍ि 1 लाख रुपए है। उसके बाद जारी किए गए कार्ड पर दो लाख रुपए तक का एक्‍सीडेंटल कवर मिलता है।

7 साल पहले शुरू हुई थी योजना : प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत साल 2014 में शुरू हुई थी। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती तरीके से फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग बचत और जमा खातों, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच को सुनिश्चित करती है। कोई भी व्यक्ति अपने कस्‍टमर्स को जानिए डॉक्यूमेंट देकर ऑनलाइन जन धन अकाउंट को खोल सकता है।