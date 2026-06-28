Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 26 जून को मुंबई से नागपुर के लिए एक ही फ्लाइट में साथ यात्रा की। इसको लेकर अब सीएम फड़नवीस ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “उद्धव ठाकरे और मैंने इत्तेफाक से एक ही फ्लाइट में यात्रा की। हालांकि, अगर हम एक-दूसरे के बगल में बैठे होते, तो हम जरूर बातचीत करते।”

देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, “फ्लाइट में उद्धव ठाकरे एक कोने में बैठे थे और मैं दूसरी तरफ था। मुझे फ्लाइट में यात्रा करते समय अपने मोबाइल फोन पर फिल्म देखने की आदत है। इसलिए, उस दिन भी फ्लाइट के उड़ान भरने से लेकर उतरने तक, मैं अपने फोन पर फिल्म देखने में व्यस्त था। ऐसे में, उद्धव ठाकरे को मुझमें बेबसी या लाचारी कैसे दिखाई देती।”

मुझे महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद प्राप्त- देवेंद्र फड़नवीस

देवेंद्र फड़नवीस ने आगे कहा, “दूसरी बात, मैं एक इंसान हूं, मेरे पंख नहीं हैं। तो मेरे पंख कौन काट सकता है? फिर भी, मुझे महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता और अपने वरिष्ठों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं उद्धव ठाकरे की शुभकामनाओं को स्वीकार करता हूं। अगर 2019 में वे शुभकामनाएं मिली होतीं, तो आज हालात कुछ और होते। हालांकि, वे उस समय शुभकामनाएं नहीं दे पाए थे। फिर भी, मैं अब उनकी शुभकामनाओं को स्वीकार करता हूं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कोई भी शेड्यूल फ्लाइट से यात्रा कर सकता है। हम इत्तेफाक से एक ही फ्लाइट में थे। हालांकि, इसके बाद हुई अटकलों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं राजनीति में हूं या पागलखाने में। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव ठाकरे प्लेन में एक तरफ बैठे थे और मैं दूसरी तरफ। हां, अगर हम एक-दूसरे के बगल में बैठे होते, तो हम जरूर बातचीत करते।”

उद्धव ठाकरे ने क्या जवाब दिया था?

उद्धव ठाकरे यवतमाल जिले के दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान, पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री फड़नवीस के साथ एक ही फ्लाइट में यात्रा करने के बारे में पूछा। सवाल का जवाब देते हुए ठाकरे ने मजेदार टिप्पणी की, “मुख्यमंत्री फड़नवीस और मैंने प्लेन में ‘हाई-लेवल चर्चा’ की।”

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भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रसाद लाड ने एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को बताया, “देवेंद्र फड़नवीस नियमित रूप से मुंबई और नागपुर के बीच हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, इसलिए उनकी यात्रा में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने नेताओं को दुश्मन नहीं बनाया है। लाड ने कहा, “हालांकि हम राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। हम सौहार्दपूर्ण बातचीत करते हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…