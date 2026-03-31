West Bengal Election News: पश्चिम बंगाल विधानसभा सीटों पर वोटिंग 3 अप्रैल और 29 अप्रैल को होनी है। इन चुनावों से जुड़ी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की लंबी प्रक्रिया की वजह से, दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूर अब पश्चिम बंगाल लौटने लगे हैं। इन प्रवासी मजदूरों में यह डर फैला हुआ है कि अगर उन्होंने इस चुनाव में वोट नहीं डाला, तो अगले चुनाव में वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए जाएंगे और उनके वोटर आईडी कार्ड भी रद्द हो सकते हैं। यह अभी साफ नहीं है कि भविष्य में पश्चिम बंगाल में काम करने का रास्ता उनके लिए खुला रहेगा या नहीं। रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने मुंबई, पुणे और बेंगलुरु जैसे शहरों से अपने गांवों को लौट रहे बंगाली प्रवासी मजदूरों से बात की।

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को अपडेट किए जाने की वजह से कई लोगों को लगता है कि उनके वोट देने के अधिकार से उन्हें वंचित किए जाने का खतरा है। पिछले साल, देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुईं, जहां पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूरों को परेशान किया गया। अक्सर उन्हें “बांग्लादेशी” कहकर बुलाया गया। पुणे के एक प्रवासी मजदूर शिबायन सेट ने कहा, “NRC प्रक्रिया के शुरुआती दौर में, मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। इस समस्या को सुलझाने के लिए मेरे पिता को पश्चिम बंगाल तक का सफर करना पड़ा था। यह एक बहुत ही परेशान करने वाला अनुभव था। अब, मैं अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर लौट रहा हूं।”

हर कोई कह रहा यह चुनाव बेहद खास- लोटन मंडल

लोटन मंडल एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। इस अहम मौके पर वोट डालने के लिए घर लौटने को मजबूर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हर कोई कह रहा है कि यह चुनाव खास तौर पर बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। अगर हम इस चुनाव में वोट नहीं डालते हैं, तो इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मैं NRC के मामले में कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता।”

एक और रेस्टोरेंट कर्मचारी, रॉबिन मंडल ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा, “मेरे पिता के गुजर जाने के बाद से अभी पश्चिम बंगाल में हमारे घर में कोई नहीं रहता है। फिर भी, यह पक्का करने के लिए कि भविष्य में कोई दिक्कत न आए, खास तौर पर नागरिकता को लेकर, मैंने वहां जाने का फैसला किया है। आने वाले चुनावों के लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल होंगे या नहीं, इस बात को लेकर अनिश्चितता है।”

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बेंगलुरु में एक ट्रांजिट साइट पर काम करने वाले मजदूर मोहम्मद शेख ने कहा, “मेरे 12 भाई-बहनों में से, सिर्फ छह ही अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा पाए हैं। जब हम वोट डालने जाते भी हैं, तो कभी-कभी हम वोट नहीं डाल पाते, वोटर लिस्ट में हमारा नाम होने के बावजूद, जब असल में वोट डालने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।”

जगह बदलने की वजह से वोटर आईडी कार्ड रद्द होने का डर

फिरोजाबाद में रहने वाले सोने के परखने वाले और समग्र बंगाली समाज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुजीत बनर्जी ने कहा, “जो मजदूर पहले पश्चिम बंगाल लौट गए थे, वे अब एक बार फिर वहीं वापस जा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर वे वोट नहीं डालेंगे, तो उनके वोटर आईडी कार्ड रद्द हो जाएंगे। हम लगातार उन्हें यह भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ इस वजह से किसी का भी वोटर आईडी कार्ड कभी रद्द नहीं हो सकता। फिर भी इन मजदूरों और कामगारों के मन में यह डर बना हुआ है।”

इस बीच, बिपुल रॉय ने कहा कि एनआरसी अयोग्य वोटरों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए बहुत जरूरी है। रॉय ने कहा, “पश्चिम बंगाल एक विकसित राज्य है। हालांकि, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ एक गंभीर समस्या है। सरकार बदलने के साथ, इस स्थिति को काबू में लाना मुमकिन हो पाएगा।” वह एक प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक चलाते हैं।

इस बीच प्रवासी मजदूरों के पश्चिम बंगाल लौटने से दूसरे कई राज्यों के कुछ सेक्टरों में मजदूरों की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, प्रवासी मजदूर, जो आम तौर पर पंजाब के खेतों में काम करते हैं, पश्चिम बंगाल लौट गए और समय पर वापस नहीं आए। जालंधर और कपूरथला इलाकों के किसानों को खेतों में काम करने वालों की इस कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ा।

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पश्चिम बंगाल लौटने के लिए संघर्ष

बंगाल में लोग मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। हालांकि, पश्चिम बंगाल जाने की बहुत ज्यादा मांग है, फिर भी यात्रियों को लगा कि रेलवे को इतने कम समय में यात्रा करने की इच्छा रखने वाले लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलानी चाहिए थीं। ऐसे ही एक यात्री थे आसिफ अशरफ। आसिफ अशरफ मुंबई में काम करते हैं। उनके पास बिना रिजर्वेशन वाला रेलवे टिकट था। उन्होंने कहा, “मैंने एक महीना पहले टिकट बुक करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई टिकट उपलब्ध नहीं था। अब मुझे उम्मीद है कि बिना रिजर्वेशन वाले जनरल टिकट के साथ, मुझे कम से कम ट्रेन में एक सीट तो मिल ही जाएगी।”

सुमोद और सूरज दास मुंबई में काम करने वाले दो प्रवासी मजदूरों हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही उन्होंने रेलवे टिकट बुक करने की कोशिश शुरू कर दी थी। हालांकि, कोई टिकट उपलब्ध नहीं था, वेटिंग लिस्ट में 100 से 150 यात्री थे। उन्होंने कहा, “अब हमने जनरल डिब्बे के टिकट खरीद लिए हैं।” पूर्वी बर्दवान जिले के रहने वाले और एक कंस्ट्रक्शन मजदूर, जयतो बागदी ने कहा, “जब पहली बार कोविड-19 महामारी फैली थी, तो सरकार ने स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम किया था। मुझे हैरानी है कि इस बार उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया।”

राज्य के बाहर रहने वाले निवासियों के लिए श्रमश्री योजना क्या है?

पश्चिम बंगाल में ट्रेनों की कमी और साथ ही किराए में बढ़ोतरी के कारण, देश के अलग-अलग हिस्सों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पश्चिम बंगाल वापस यात्रा करना आर्थिक रूप से मुश्किल हो गया है। रीमा, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और अभी बेंगलुरु में रहती हैं, एक कुक के तौर पर काम करती हैं। वह पहले भी पश्चिम बंगाल वापस गई थीं, जब वोटर लिस्ट में सुधार का काम चल रहा था। लेकिन अब, उन्हें अपना वोट डालने के लिए फिर से वापस जाना होगा, एक ऐसी यात्रा जिसे करना अब और भी मुश्किल हो गया है।

ट्रेन या बस से पश्चिम बंगाल जाने का किराया प्रति व्यक्ति 4,000 से 5,000 रुपये के बीच आता है। उन्होंने कहा, “मेरे, मेरे पति और मेरे बेटे के लिए सिर्फ वोट डालने के लिए यात्रा करना आर्थिक रूप से बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हवाई जहाज का टिकट 10,000 से 12,000 के बीच आता है, जो हमारी महीने भर की कमाई का आधा हिस्सा है। इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता।” उन्होंने यह मांग रखी है कि चुनाव के समय के लिए खास तौर पर बस और ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएं। इसी बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरे राज्यों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ‘श्रमश्री योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत, अगर मजदूर पश्चिम बंगाल वापस जाते हैं, तो उन्हें साल में एक बार 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है।

खास ट्रेन और बस सेवाओं की मांग

पश्चिम बंगाल के लगभग 300,000 मजदूर अभी कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल जाने के किराये में भारी बढ़ोतरी के कारण, वे अपने गृह राज्य वापस जाने का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ऑल इंडिया श्रमिक स्वराज केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर. कलीम उल्लाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को इन मजदूरों के लिए खास स्लीपर बसें और ट्रेनें चलाने की योजना बनानी चाहिए।

गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं

समग्र बलिया समाज एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ याकूब शेख ने बताया कि अप्रैल के महीने में, ट्रेन के टिकट पाने के लिए भारी अफरा-तफरी मची हुई थी। नतीजतन, कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाए। सरकार को खुर्दा और हावड़ा के बीच खास ट्रेनें चलानी चाहिए। हम प्रवासी मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजने के लिए बस परिवहन की व्यवस्था करने के प्रयास कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता अरूप रॉय ने कहा कि फिलहाल वोट डालने के उद्देश्य से प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रवासी मजदूरों की मजदूरी को बेकार नहीं जाने देना चाहते।

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