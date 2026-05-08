तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विजय की TVK के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने का न्यौता नहीं दिया है। राज्यपाल ने उसने बहुमत का आंकड़ा (118 विधायक) लाकर देने को कहा है। बहुमत ना साबित कर पाने के चलते विजय राज्य में सरकार नहीं बन पा रहे हैं। राज्यपाल का विरोध करते हुए शुक्रवार को टीवीके समर्थकों ने चेन्नई में लोक भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच टीवीके महासचिव एन. आनंद चेन्नई के नीलांकरई स्थित विजय के आवास पहुंचे।

TVK कार्यकर्ता सुरेश ने कहा, ”अगर विजय को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया गया तो भविष्य में और बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे।”

बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। वे राज्यपाल से विजय को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की मांग कर रहे थे।

विजय के घर के बाहर भारी सुरक्षा

चेन्नई में विजय के आवास के बाहर भारी सुरक्षाबल तैनात हैं। विजय के घर के बाहर टीवीके के एक समर्थक ने कहा, ”विजय ही जिम्मेदारी संभालेंगे। DMK को पूरी तरह नकार दिया गया है। जनता ने विजय को वोट दिया है। DMK के पास अब कोई आधार नहीं बचा है। राज्यपाल को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए।”

समर्थन जुटाने में लगी विजय की पार्टी

विजय की TVK तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आने के बाद से सरकार बनाने के लिए अन्य दलों का समर्थन जुटाने में लगी हुई है। कांग्रेस के पांच विधायकों के समर्थन के बाद राज्य में इस नए गठबंधन की संख्या 112 तक पहुंच गई है। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से अभी भी 6 कम है।

कांग्रेस का तमिलनाडु में प्रदर्शन

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने भी BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस ने TVK को अपना समर्थन देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए और सबसे बड़ी पार्टी को सरकार गठन का मौका मिलना चाहिए।

#WATCH | Chennai | A TVK supporter lodges his protest against the Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar outside the Lok Bhavan in Chennai for not inviting TVK Chief Vijay to form the next government despite his party emerging as the single-largest formation in the… pic.twitter.com/9HE4pSpeaQ — ANI (@ANI) May 8, 2026

कांग्रेस-TVK गठबंधन की आलोचना

इसी बीच AIADMK के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवाई सत्यन ने TVK के खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताने के दावे पर निशाना साधा और कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की आलोचना की। TVK और कांग्रेस के गठबंधन पर उन्होंने आगे कहा, ”118 सीटों की जरूरत है और कांग्रेस की 5 सीटें जोड़ने से भी TVK नहीं बचेगी। कांग्रेस ने जहाज में छेद कर दिया है और यह ऐसा है जैसे जहाज को और तेजी से डुबाने में मदद करना।”