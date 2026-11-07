Abhishek Banerjee News: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि शनिवार तड़के कुछ उपद्रवी कोलकाता के कालीघाट इलाके में स्थित उनके घर में घुस आए और हमला कर दिया। उनका दावा है कि हमलावर हथियारों से लैस होकर घर के अंदर आए थे और उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की। तृणमूल के महासचिव ने इस घटना के लिए बीजेपी समर्थकों की ओर इशारा किया है।

टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “लगातार दो दिनों की रेकी के बाद, आज रात 2 बजे बीजेपी के गुंडों ने मेरे घर पर इस तरह हमला किया। फुटेज देखिए और खुद ही समझ लीजिए। अगर एक चुने हुए सांसद के साथ ऐसा हो सकता है, तो सोचिए पश्चिम बंगाल में आम आदमी का क्या हाल होगा।”

न्यायपालिका लगातार आंखें मूंदे बैठी है- अभिषेक बनर्जी

ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने आगे आरोप लगाया, “पिछले छह महीनों में मुझ पर जानलेवा हमले की यह सातवीं कोशिश है। फिर भी, न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही न्यायपालिका ने कोई दखल दिया। पूरे राज्य में गुंडे बेखौफ होकर उपद्रव मचा रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका लगातार आंखें मूंदे बैठी है। महोदय, मूक दर्शक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।”

शुक्रवार को भी अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया?

इससे पहले शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया था कि कुछ अनजान लोग पिछले दो दिनों से उनके घर पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। उन्होंने कहा, “पिछले दो दिनों से कुछ अनजान लोग मेरे ऑफिस और घर की रेकी कर रहे हैं। उनकी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे दिया गया है। जब उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने खुद को पुलिस वाला बताया।”

उन्होंने सवाल किया कि कोलकाता पुलिस एक चुने हुए सांसद के घर के आसपास क्यों जासूसी कर रही है। उन्होंने पूछा, “राज्य पुलिस कथित तौर पर एक चुने हुए सांसद के ऑफिस और घर के आसपास जासूसी क्यों कर रही है? इस निगरानी को किसने और किस मकसद से मंजूरी दी।” वरिष्ठ टीएमसी नेता ने इसे साजिश बताते हुए तुरंत और पूरी जांच की मांग की। उन्होंने कानूनी अधिकारियों से यह पता लगाने की अपील की कि ऑपरेशन का आदेश किसने दिया और सीक्रेट ट्रैकिंग के पीछे क्या मकसद था।

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पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पुलिस अधिकारियों को दी गई चेतावनी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अभिषेक बनर्जी के बयान पर विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा। उन्होंने अभिषेक को ‘क्लास 12 पास चार्टर्ड माफिया’ बताते हुए कहा कि उनकी अकड़ और अहंकार बहुत ज्यादा है। ऋतब्रत ने राज्य सरकार से अभिषेक के बयान पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने की मांग भी की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…