Sonam Wangchuk News: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को अपने आलोचकों से पूछा कि क्या 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है। उन्होंने उन दावों का जोरदार खंडन किया कि उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के साथ कोई डील की थी।
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में सोनम वांगचुक ने कहा कि वह इस दावे से नाराज हैं कि उन्होंने सरकार के साथ समझौता किया है। एक्स पर वीडियो में उन्होंने कहा, “क्या मुझे जवाब देना पड़ेगा कि इसके हाथों अनशन क्यों तोड़ा, क्या डील हुई? मुझे कई लोगों ने बताया कि बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों से अनशन क्यों तुड़वाया? अगर कोई डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता।”
मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है- सोनम वांगचुक
सोनम वांगचुक ने वीडियो में कहा, “क्या 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है?” वीडियो में वांगचुक ने कहा, “शारीरिक रूप से, मुझे लड़ना पड़ा और जमीन पर लेटकर एक और हड़ताल से गुजरना पड़ा। 22 दिनों तक मुझमें जो ताकत थी, उसी ने मुझे वहां से बाहर निकाला।”
उन्होंने आगे कहा, “मैं दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन सुबह से ही लोग मुझे फोन कर रहे हैं या पोस्ट दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं।”
गीतांजलि अंग्मो ने दी प्रतिक्रिया
वहीं, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “वांगचुक की बुराई करने से पहले, पहले खुद से बड़े मकसद के लिए 26 दिन तक उपवास करने की आदत डालिए। वह आज आईसीयू में हैं, उनका 11 किलो वजन कम हो गया है, जिसमें मसल्स मास भी शामिल है, क्योंकि उन्होंने आराम के बजाय त्याग को चुना। अपनी उम्मीदों और पॉलिटिकल हिसाब-किताब का बोझ डालने से पहले हम कम से कम उन्हें दया का एक दिन तो दे ही सकते हैं। हर कोई निस्वार्थ सेवा की जिंदगी को जज करने के काबिल नहीं होता। ऐसा करने के लिए पहले नैतिक कद हासिल करना होगा।”
इमरान मसूद ने सोनम वांगचुक की अन्ना हजारे से की थी तुलना
शुक्रवार को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वांगचुक की तुलना सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे से करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार के साथ कोई डील की है। उन्हें अन्ना हजारे पार्ट टू बताते हुए मसूद ने कहा, “वह अन्ना (सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे) पार्ट टू हैं। 12 साल तक अन्ना चुप रहे और अब सोनम वांगचुक चुप रहेंगे। आप कल सरकार के साथ समझौता कर रहे थे, उस समय क्या वहां कोई छात्र मौजूद था? सरकार के साथ आपके निजी समझौते के अलावा और क्या है?” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सरकार के साथ वांगचुक की बैठक के दौरान कोई छात्र क्यों नहीं था, बल्कि सिर्फ लद्दाख के लोग ही मौजूद थे।
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