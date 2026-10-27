कुरैशी मोहल्ले में दोनों तरफ बहुमंजिला मकान एक-दूसरे से सटकर बने हैं, जिनकी ऊपरी मंजिलों की परछाई सड़क पर पड़ती है। ऊपर छतों के बीच काले बिजली के तारों का जाल बिछा हुआ है। दोनों तरफ खुली नालियां हैं, जिनमें गाढ़ा गंदा पानी और कचरा बह रहा है।

थोड़ा आगे जाने पर, कंक्रीट की सड़क एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरती है। यहां दुकान के हरे शेड से प्लास्टिक के रंग-बिरंगे घरेलू सामान लटके हुए हैं, जिनमें स्टूल, डस्टपैन, बर्तन साफ ​​करने वाले ब्रश और टॉयलेट ब्रश शामिल हैं। कुछ कदम आगे, एक तीन मंजिला मकान बाकी घरों से ऊंचा खड़ा है। इसके प्रवेश द्वार पर गहरे रंग के ग्रेनाइट के खंभे और टाइल लगी सीढ़ियां हैं और दीवार पर एक ग्रे रंग का बिजली का मीटर लगा है। यहां एक बड़ा, लाल-भूरे रंग का लोहे का गेट है, जिस पर चांदी के रंग का ताला लगा हुआ है।

यह चांदनी कुरैशी और उनके परिवार का घर है। जून से वे एक पुलिस मामले के केंद्र में हैं। यह मामला एक वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुआ, जिसमें 31 साल के आयुष मलिक नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आयुष मलिक, शामली के जाने-माने फार्मास्युटिकल व्यवसायी देवराज सिंह मलिक के बेटे हैं।

20 साल का इरशाद बगल के घर से झांकता है। वह बताता है कि परिवार अंदर ही है। लेकिन वे डरे हुए हैं। इस मामले के बाद से वे पड़ोसियों से भी नहीं मिले हैं। चांदनी और आयुष की शादी हो चुकी थी। लेकिन देवराज ने आरोप लगाया कि चांदनी के परिवार ने आयुष का गैर-कानूनी तरीके से इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया है, जिसके चलते चांदनी, उसके पिता और छह अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।

चांदनी के चचेरे भाई ने इंडियन एक्सप्रेस को फोन पर बताया, “हमें काफी परेशान किया गया है। हम हर दिन डर में रहते हैं।” स्थानीय गुंडे हमारे घर आते हैं और हमें जान से मारने या और भी मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं।” उन्होंने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मिलने से मना कर दिया।

मामला बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा, जहां आयुष ने अपने पिता के धर्म परिवर्तन के बयान को चुनौती दी। 29 सितंबर को, देवराज ने दो लोगों पर अपने बेटे के अपहरण का आरोप लगाते हुए एक नई शिकायत दर्ज की।

गिरफ्तारी से लेकर समझौते तक

यह मामला 6 जून को दर्ज एक एफआईआर के साथ शुरू हुआ था। इससे पहले, आयुष ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि उसने 2007 में ही इस्लाम अपना लिया था, जो चांदनी से मिलने से काफी पहले की बात है। हालांकि, उसके इस बयान से पुलिस की जांच पर कोई असर नहीं पड़ा। चांदनी और उसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और वे 47 दिनों तक जेल में रहे।

बाद में आयुष एक वीडियो में दिखाई दिया, जिसमें उसने कहा कि उसने हिंदू धर्म और सनातन धर्म अपना लिया है। वीडियो क्लिप में, वह एक रिश्तेदार के घर पूजा करता हुआ दिख रहा है। उसका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ है। उसके रिश्तेदारों ने दावा किया कि उसने वापस हिंदू धर्म अपना लिया है और वह मीडिया की नजरों से दूर अपनी बहन के घर रह रहा है।

शामली की एक स्थानीय अदालत ने चांदनी और उसके परिवार को ज़मानत दे दी। यह तब हुआ जब देवराज की ओर से पेश वकील इशपाल सिंह ने अदालत को बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। लेकिन आयुष के एक दोस्त का दावा है कि यह समझौता तभी हुआ जब आयुष वापस धर्म बदलने के लिए तैयार हो गया।

नोएडा में रहने वाले इस दोस्त ने बताया, “वह चांदनी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने हामी भर दी। लेकिन जैसे ही चांदनी और उसके परिवार को जमानत मिली, उसने वापस इस्लाम में लौटने का फैसला कर लिया।” जब द इंडियन एक्सप्रेस ने शामली के पुलिस अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, तो उन्होंने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।

जिले के एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “सब कुछ कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही किया गया। अगर किसी शिकायत में आरोपियों के नाम दिए गए हों, तो उनसे पूछताछ करना और उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी हो जाता है। इस मामले में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो सामान्य प्रक्रिया से अलग हो।”

मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा

आयुष के करीबी लोगों का दावा है कि उसे घर में गैर-कानूनी तरीके से कैद करके रखा गया था। नोएडा के एक दोस्त के अनुसार, आयुष ने अपनी ओर से याचिका दायर करने के लिए सुल्तान कारी से संपर्क किया। सुल्तान कारी पड़ोसी जिले सहारनपुर का रहने वाला था और वकालत की पढ़ाई कर रहा था। वे दोनों एक-दूसरे को जानते थे, उनके बीच इस्लाम और उसकी हदीसों को लेकर बातचीत होती थी।

दोस्त बताता है, “एक दिन आयुष ने शामली में अपनी दुकान के पास सुल्तान को देखा। वह उसके पास गया और उसका नंबर ले लिया। उसने एक सुरक्षित मैसेजिंग ऐप के जरिए उससे संपर्क किया और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का अनुरोध किया। उसने कई लोगों से संपर्क किया था, लेकिन सभी ने मना कर दिया। सुल्तान ने हिम्मत दिखाई और वह इसके लिए तैयार हो गया।”

इसके बाद सुल्तान ने एपीसीआर से संपर्क किया। यह वकीलों का एक संगठन है जो भारत के वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। आयुष के वकील ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कहा कि आयुष मलिक ने अपनी मर्जी और स्वेच्छा से हिंदू धर्म त्याग दिया है और बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन के इस्लाम अपना लिया है।

याचिका में कहा गया कि आयुष ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ चांदनी कुरैशी से शादी की है। साथ ही, इसमें राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने देवराज के कहने पर आयुष को गैर-कानूनी तरीके से कैद रखने में मदद की।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में वकील उमर खालिद ने दावा किया, “आयुष को उसके घर में गैर-कानूनी तरीके से कैद करके रखा गया था। यहां तक ​​कि जब वह अपनी दुकान पर बैठता था, तब भी उस पर पुलिस की निगरानी रहती थी। पुलिस ने उसकी आने-जाने की आजादी छीन ली थी और उसे किसी से भी बात करने से रोक दिया था।”

वे आगे बताते हैं, “आयुष ने कुछ तस्वीरें दी थीं, जिनमें उस पर पुलिस की निगरानी और लगाई गई पाबंदियां दिख रही थीं। इन तस्वीरों को याचिका के साथ संलग्न किया गया था।”

कोर्ट ने क्या कहा

याचिका दायर होने के एक हफ्ते बाद जस्टिस संदीप जैन ने आयुष के उस बयान पर ध्यान दिया, जिसमें उसने अपने पिता के दावों को गलत बताया था। आयुष ने अदालत के सामने फिर दोहराया कि उसने अपने फैसले अपनी मर्जी से, स्वतंत्र रूप से और अच्छी तरह सोच-समझकर लिए हैं। वहीं, देवराज ने अपने बेटे के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि आयुष कुछ लोगों के प्रभाव में आ गया था या उसका ब्रेनवॉश किया गया था और उसके अनुसार, उसने अपनी मर्जी से इस्लाम नहीं अपनाया है।

जस्टिस ने अपने चार पन्नों के आदेश में कहा, “आयुष से बातचीत करने के बाद यह साफ है कि वह बालिग हो चुका है और अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद लेने में सक्षम है। अदालत के सामने उसने साफ तौर पर कहा है कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम अपनाया है। उसने यह भी कहा कि यह फैसला किसी धमकी, दबाव, गलत प्रभाव या जोर-जबरदस्ती के कारण नहीं लिया गया है। रिकॉर्ड पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जिससे अदालत को आयुष के इस बयान पर शक करने की कोई वजह मिले।”

अदालत ने आयुष के पिता की अपने बेटे की भलाई को लेकर जताई गई चिंता को भी समझा और कहा कि पारिवारिक रिश्तों के संदर्भ में ऐसी चिंता होना स्वाभाविक है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा कि सिर्फ इस चिंता के आधार पर, किसी बालिग व्यक्ति की उस संवैधानिक आजादी को नहीं छीना जा सकता, जिसके तहत वह अपने धर्म, रहने की जगह और जीवनसाथी चुनने के फैसले खुद ले सकता है।

यह देखते हुए कि आयुष अपने घर पर पुलिस की मौजूदगी में रह रहा था और मामले में दिए गए निर्देशों के तहत उसे हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया था, जस्टिस जैन ने कहा कि आयुष की व्यक्तिगत आजादी पर किसी भी तरह की पाबंदी जारी रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

आदेश आने के बाद सोशल मीडिया पर आयुष के अपने वकीलों के साथ जश्न मनाने के वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो क्लिप में वह हाई कोर्ट के गलियारे में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी है, उनके बाल छोटे कटे हुए हैं और दाढ़ी भी ट्रिम की हुई है। यह उनकी पुरानी कुछ तस्वीरों से काफी कुछ अलग है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद आयुष प्रयागराज से दिल्ली चला गया। इसके बाद उसके वकीलों और दोस्तों को भी नहीं पता चला कि वह कहां है। उसके एक दोस्त ने कहा, “हमें नहीं पता कि वह कहां है। उसकी जान को खतरा है, इसलिए बेहतर यही है कि वह शामली और मीडिया से दूर रहे। इस समय हमें उसकी सुरक्षा की चिंता है।”

इसके बाद देवराज ने सुल्तान के खिलाफ अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज कराया। आयुष ने एक और वीडियो जारी किया। मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड की गई इस एक मिनट की क्लिप में, उसके पीछे साफ नीला आसमान और सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं। वहां कोई साइनबोर्ड या ऐसी कोई और चीज नहीं है जिससे उसकी जगह का पता चल सके।

वीडियो में आयुष कहता है कि उसने लगभग छह दिन पहले अपनी मां से बात की थी और उसके अपहरण का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। आयुष कहता है, “बाबूजी (पिताजी) जो मुद्दा उठा रहे हैं, उससे शामली में दंगे भड़क सकते हैं। यहां तक कि दूसरे शहरों में भी दंगे भड़काने की बात हो रही है। मैं ठीक हूं और खुश हूं। संपत्ति कल भी उनकी थी और आज भी उनकी ही है। वे बार-बार संपत्ति का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? अगर मुझे कोई परेशानी होगी, तो मैं खुद पुलिस को बता दूंगा।”

संपत्ति का यह जिक्र तब आया है जब देवराज ने सुल्तान और दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती अब्दुल्ला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुल्तान ने उनसे संपर्क किया और धमकी दी। सुल्तान ने कहा कि आयुष का धर्म परिवर्तन (वापसी) करा दिया गया है और देवराज को भी अपना धर्म बदल लेना चाहिए और अपनी संपत्ति उसके नाम कर देनी चाहिए।

चांदनी के परिवार को डराने-धमकाने से देवराज ने किया इनकार

इस बीच, देवराज कहते हैं कि वह अपने बेटे को हर जगह ढूंढ़ रहे हैं। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “मुझे नहीं पता कि वह कहां है। मुझे लगता है कि वह खतरे में है।” चांदनी के परिवार को डराने-धमकाने के आरोपों पर वह इन बातों से इनकार करते हैं और कहते हैं, “पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद मुझे अभी भी नहीं पता कि उनका परिवार कहां रहता है। अगर कोई मुझे उनका घर दिखाने के लिए 1 लाख रुपये भी दे, तो भी मैं नहीं दिखा पाऊंगा। मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं की है और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें कभी धमकाया है। ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता।”

जहां आयुष लोगों की नजरों से दूर हैं, वहीं चांदनी का परिवार भी किसी से मिलने से इनकार कर रहा है। उनके पिता शामली में फलों का एक बड़ा थोक व्यापार चलाते थे, जबकि चांदनी एक जिम इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती थीं। जब से यह मामला सामने आया है, परिवार को अपने व्यापार में भारी नुकसान उठाना पड़ा है और चांदनी ने भी काम करना छोड़ दिया है, उन्हें घर पर ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

हर दिन कोई न कोई उन्हें जान से मारने की धमकी देता है- चांदनी

चांदनी के चचेरे भाई का दावा है, “वे घर से बाहर नहीं निकल सकते। हर दिन कोई न कोई उन्हें जान से मारने की धमकी देता है।” अपनी सुरक्षा के डर से, उन्होंने दूसरों के फोन का इस्तेमाल करके ये बातें बताईं। उनका दावा है कि न तो पुलिस और न ही किसी राजनेता ने उनकी कोई मदद की है। उन्होंने कहा, “उन्होंने शामली और पश्चिमी यूपी के कई मुस्लिम नेताओं से संपर्क किया, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया।”

उनका आरोप है, “देवराज मलिक हर दिन उनके घर किसी न किसी को भेजकर उन्हें धमकाते हैं। यहां तक कि उनके रिश्तेदार भी उनसे मिलने या संपर्क करने से डरते हैं। हमें नहीं पता कि यह सब कब खत्म होगा।”

यह भी पढ़ें: ‘अब तो मैं मुसलमान बन गया…’, हिंदू से मुस्लिम बने आयुष मलिक ने कहा- पिता ने सोशल प्रेशर में करवाई FIR

उत्तर प्रदेश के शामली धर्मांतरण मामले में दवा व्यापारी के बेटे आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने कहा कि वह अब तो मुसलमान बन गया है, अब वापस हिंदू धर्म अपनाने का कोई मतलब ही नहीं है। यूपी पुलिस ने पहले ही आयुष के जबरन धर्मांतरण मामले में आरोपित युवती चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, चांदनी ने चार साल पहले आयुष को हिंदू से मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया था। इसके बाद उससे शादी कर ली। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…