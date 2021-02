किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा है कि दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तार करने गांव आए तो उसका घेराव कर लें। दरअसल उन्होंने यह बात 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर की। दिल्ली पुलिस कई लोगों को इसके लिए जिम्मेदार मानकर उनकी तलाश में जुटी है। इसके लिए लगातार रेड भी की जा रही हैं।

बलबीर सिंह राजेवाल ने माना कि 26 तारीख की घटना के बाद किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा था, लेकिन गाजीपुर में जिस तरह से राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को संभाला उससे पंजाब, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड आदि से लोग फिर से आंदोलन की तरफ बढ़ गए हैं। किसान अब पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ धरनास्थल पर पहुंच रहे हैं । राजेवाल ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें।

BKU leader Balbir Singh Rajewal asks farmers to gherao Delhi Police personnel if they come to their villages to make an arrest

— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2021