समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लगभग दो दशक पहले अपने गृह जिले रामपुर में, जिस यूनिवर्सिटी की नींव रखवाई थी, उसे तोड़ने की तैयारी चल रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर नाम की इस यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया है। इसे गिराए जाने को लेकर छात्रों में भय का माहौल है।

रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे 20 साल के शाहवेज ने कहा, “नाम से दिक्कत है तो नाम बदल दो, यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लो, लेकिन इसे गिराओ मत।”

अपने फाइनल ईयर के एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार कर रहे यूनिवर्सिटी में एम फार्मा के छात्र मोहम्मद शोएब को चिंता है कि तीन महीने बाद होने वाले दीक्षांत समारोह का क्या होगा, जब उन्हें अपनी डिग्री मिलनी है। उन्हें यह चिंता है, “क्या डिग्री वैध भी रहेगी?”

कितने एकड़ में फैली है यूनिवर्सिटी?

मेडिकल कॉलेज की इमारत और शैक्षणिक ब्लॉक को छोड़कर बाकी सभी हिस्से को गिराए जाने के बाद यह तोड़फोड़ मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को लगभग पूरी तरह से बंद कर देगा। यह विश्वविद्यालय 250 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी स्थापना लगभग 20 साल पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने की थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के अधीन आजम खान के खिलाफ लगभग 100 मामले दर्ज हैं। इनमें से 70 से ज्यादा अकेले 2019 में दर्ज किए गए थे। सूत्रों के अनुसार, इनमें से लगभग 30 मामले विश्वविद्यालय से संबंधित हैं।

रामपुर के सरकारी कॉलेजों के लगभग 15 टीचरों और स्टाफ सदस्यों की ओर से यूनिवर्सिटी के गेट पर एक तंबू में चलाए जा रहे स्टूडेंट काउंसलिंग सेंटर ने शोएब से कहा कि वह चिंता न करे, उसे उसकी डिग्री मिल जाएगी। हालांकि, शोएब का कहना है कि इसका असर सिर्फ उन पर या दूसरे छात्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा। शोएब ने कहा, “2011 की जनगणना में, साक्षरता के मामले में रामपुर उत्तर प्रदेश में पांचवें सबसे निचले स्थान पर था। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। जरा सोचिए, अगर जिले की एकमात्र यूनिवर्सिटी ही तोड़ दी जाए, तो क्या होगा।”

हमारे माता-पिता हमें कहीं और नहीं जाने देंगे- फराह

हिजाब पहने स्कूटी पर सवार तीन सहेलियां इस बात से डरी हुई हैं कि आगे क्या होगा। स्कूटी चला रही फराह कहती है, “सरकार ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की बात तो करती है, लेकिन हमारी पढ़ाई का क्या? हमारे माता-पिता हमें कहीं और नहीं जाने देंगे।”

काउंसर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें उनकी पसंद के दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन तीनों एक साथ कहती हैं, “हम कहीं और नहीं जाना चाहतीं।” यूनिवर्सिटी चलाने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, यहां लगभग 2400 छात्र हैं। ये छात्र साइंस, लॉ, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, इस्लामिक स्टडीज, एजुकेशन, एग्रीकल्चर साइंस और फार्मेसी जैसे 14 विभागों के तहत करीब 40 कोर्स और डिप्लोमा कर रहे हैं। ज्यादातर छात्र पैरामेडिक्स और फार्मेसी जैसे कोर्स कर रहे हैं। इनमें से लगभग एक-तिहाई महिलाएं हैं और काफी संख्या में हिंदू छात्र भी हैं।

रामपुर जिले में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं

मुस्लिम-बहुल रामपुर जिले में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं है। यहां से सबसे नजदीकी यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में हैं। प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए जो 30 कॉलेज चुने हैं, उनमें से ज्यादातर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी पिछले साल ही शुरू हुई थी और अभी तक इसका अपना कैंपस नहीं है।

प्रशासन ने तोड़फोड़ नोटिस के साथ जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर काउंसलरों की तैनाती की घोषणा की और कहा कि वे छात्रों के सभी सवालों के जवाब देंगे। इनमें कॉलेजों के नाम भी शामिल हैं। काउंसलर परिसर में आने-जाने वाले हर एक छात्र की डिटेल लिख रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उनके पीछे भी जा रहे हैं।

केंद्र की प्रमुख और सरकारी रजा पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल जागृति मदन का कहना है कि छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “वे (30 में से) किसी भी कॉलेज का चयन कर सकते हैं। इनमें से पांच सरकारी कॉलेज हैं, बाकी गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय से संबद्ध निजी कॉलेज हैं। इनमें जौहर विश्वविद्यालय में उपलब्ध ज्यादा पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं।”

छात्रों में बनी हुई है बैचेनी

18 जुलाई को जब छात्रों ने तोड़-फोड़ के आदेश और काउंसलिंग सेंटर के खिलाफ विरोध शुरू किया। यह पूछते हुए कि जब तोड़-फोड़ के नोटिस के हिसाब से अभी कई दिन बाकी थे, तो इसे क्यों शुरू किया गया तो काउंसलरों ने अपना काम बंद कर दिया।

हालांकि, ज्यादातर छात्र सेंटर पर अपना नाम, अपनी डिग्री और फोन नंबर बता रहे हैं, फिर भी उनमें बेचैनी बनी हुई है। छात्रों के अलावा, कैंपस में उनके रिश्तेदार और पुराने छात्र भी मौजूद हैं, जो पूछ रहे हैं कि इस तोड़-फोड़ का उनके लिए क्या मतलब है। वे सवाल करते हैं, “क्या पहले मिली डिग्रियां और डिप्लोमा मान्य होंगे? जब हम नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारी डिग्रियों का वेरिफिकेशन कौन करेगा।”

हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा

काउंसलर जो रजिस्टर दिखा रहे थे, उनमें कुछ लोगों ने लिखा था, “यूनिवर्सिटी को न गिराएं, क्योंकि इससे हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा।” हालांकि, ज्यादातर लोग सतर्क थे और उन्होंने बस इतना ही लिखा, “कोई बात नहीं।” लेकिन बातचीत में मुख्य सवाल यही था कि जुर्माना लगाने या वैसी ही कोई दूसरी कार्रवाई करने के बजाय इमारतों को क्यों गिराया जा रहा है। फराह भी यही कहती हैं, “अगर कोई गड़बड़ी है, तो उसे ठीक किया जा सकता है।”

अंसार अली ने दो साल पहले यूनिवर्सिटी में फॉर्मेसी का कोर्स पूरा किया था। उन्होंने कहा, “दूसरी यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, यहां से सबसे पास का कॉलेज, रजा कॉलेज भी 30 मिनट की दूरी पर है। सबसे ज्यादा परेशानी लड़कियों को होगी, क्योंकि अब उनसे घर पर बैठने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा, दूसरी जगहों पर फीस ज्यादा होगी। जौहर यूनिवर्सिटी में फीस में छूट के कई प्रावधान हैं, जिससे यह दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले सस्ती पड़ती है।”

मोना कंबोज हांफते हुए काउंसलिंग सेंटर पहुंचीं और बताया कि वह अपने एक रिश्तेदार के लिए आई हैं, जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय से बी.एड किया है। उन्होंने कहा, “उन्हें चिंता है कि उनकी डिग्री वैध है या नहीं और क्या वह इसके आधार पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं।”

विश्वविद्यालय के पास अब केवल दो विकल्प

प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के पास केवल दो ही विकल्प हैं। इसमें पहला तो यह है कि रामपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के सामने अपील दायर करना और दूसरा विक्लप कोर्ट का रुख करना है।

रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और जिला मजिस्ट्रेट अजय द्विवेदी का कहना है कि विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ का नोटिस जारी करने से पहले अनियमितताओं पर जवाब देने के लिए काफी समय दिया गया था। उनका कहना है कि जिन इमारतों को गिराया जाना है, न तो उनके नक्शे मंजूर थे और न ही जमीन का इस्तेमाल खेती वाली जमीन से बदला गया था। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि विश्वद्यालय की सिर्फ उन दो इमारतों के पास ही बिल्डिंग बनाने की मंजूरी थी जिन्हें नहीं गिराया जाना है।

बीजपी ने सपा पर बोला हमला

भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। पार्टी का सवाल है कि अगर सपा सरकार को यूनिवर्सिटी का फायदा सोचना था, तो 2006 में विश्वद्यालय को मंजूरी देते समय उसने जमीन के इस्तेमाल का तरीका क्यों नहीं बदला।

आजम खान के खिलाफ विश्वविद्यालय से जुड़े करीब 30 केस में से ज्यादातर केस इसके विस्तार के लिए जमीन हड़पने के हैं। एक केस जौहर विश्वविद्यालय परिसर में कथित तौर पर दफन मिली सरकारी सड़क साफ करने वाली मशीनों से जुड़ा है और दूसरे केस कैंपस में बने एक मदरसे से चोरी हुई किताबों और पुरानी पांडुलिपियों की कथित बरामदगी से जुड़े हैं।

हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे- आजम खान की पत्नी

विश्वविद्यालय ट्रस्ट की सदस्य और आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा मौजूदा घटनाक्रम को अपने पति के खिलाफ चल रहे अभियान से जोड़ती हैं। उन्होंने कहा, “हमने बहुत कुछ सहा है। आजम खान की एकमात्र इच्छा समुदाय के उत्थान के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करना थी। पिछले एक दशक में, हमारे छात्र विदेश में काम करने गए हैं, अधिकारी बने हैं, न्यायपालिका में शामिल हुए हैं। इन सभी योगदानों को नकारा नहीं जा सकता।”

विश्वविद्यालय के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती और काउंसलिंग सेंटर बनाने पर सवाल उठाते हुए फातिमात ने कहा, “ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया है। हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे।”

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ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान द्वारा स्थापित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले की शुक्रवार को आलोचना की। बोर्ड ने कहा कि यह पक्षपातपूर्ण, प्रतिशोध की भावना से प्रेरित और अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…