IND vs PAK, T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग चरण का सबसे बड़ा मुकाबला 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। विपक्षी दलों ने भारत-पाकिस्तान मैच की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम उस देश के साथ कैसे मैच खेल सकते हैं जो आतंकवाद का जनक है।

कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, “खेल दोस्तों के साथ खेले जाते हैं, दुश्मनों के साथ नहीं। जब आपको उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने थे तो ऑपरेशन सिंदूर की क्या जरूरत थी? भारत निश्चित रूप से जीतेगा। पाकिस्तान हमेशा हारता आया है और इस बार भी हारेगा अगर इस समय कांग्रेस सरकार में होती तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह मैच नहीं हो रहा होता।”

हमने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया- उदित राज

वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो यह मैच नहीं खेला जाता। उन्होंने कहा, “हमने पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। हमने क्या नहीं किया। यह मैच बिल्कुल नहीं खेला जाना चाहिए। भारत को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। हम क्यों खेल रहे हैं? पहलगाम में छब्बीस लोग शहीद हुए। पाकिस्तान लगातार हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। ऐसे देश के साथ हमें क्यों खेलना चाहिए।”

Delhi: On the India vs Pakistan T20 World Cup match, Congress leader Udit Raj says, "If our government were in power, we would not play. We have done a lot. We split Pakistan into two. What haven't we done?" pic.twitter.com/OuNLq8v1PY — IANS (@ians_india) February 15, 2026

भारत-पाकिस्तान टी20 क्रिकेट मैच पर कांग्रेस नेता टीएस सिंह देव ने कहा, “भारत और पाकिस्तान के टी20 विश्व कप में खेलने का मुद्दा आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और यह सवाल भी कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। असल मुद्दा यह है कि क्या पाकिस्तान के साथ हमारे कोई संबंध हैं? क्या हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध रखना चाहते हैं? क्या हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे बीच कोई शत्रुता न हो, कोई सीमा आतंकवाद न हो? क्या हम शांतिपूर्ण पड़ोसी बनकर रहना चाहते हैं? हम अपनी साझा सीमा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यही असली मुद्दा है।”

आरजेडी नेता मनोज झा ने भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर क्या कहा?

भारत पाकिस्तान मैच को लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा, “मैं साफ-साफ कहूंगा, हमने एक हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है। अगर चिंताएं हैं, तो विकल्प यह है कि मैच खेला जाए या नहीं। वे खेलेंगे, और मीडिया इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि क्या वे हाथ मिलाते हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? क्या यह भारत जैसे विशाल देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास नहीं है? मुझे पता है कि इसमें अरबों रुपये शामिल हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के तुरंत बाद मैच खेला था, इसलिए मैं कहता हूं कि या तो खेलें या न खेलें। दिखावे या धोखे से किसी भी बात को सच साबित करने की कोशिश न करें।”

खेल को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए- हन्नान मोल्लाह

वहीं, सीपीआई (एम) नेता हन्नान मोल्लाह ने कहा, “लगातार चल रहे झगड़ों और बार-बार होने वाली इन सब चीजों के बाद यह एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है। कम से कम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, खेल को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। खेल सभ्यता और जीवन का एक अलग पहलू है।”

बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया

भारत-पाकिस्तान मैच पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि भारत पाकिस्तान को करारी शिकस्त देगा। मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा, “पाकिस्तान हारेगा और भारत जीतेगा। आज का मैच रोमांचक होगा और जीत निश्चित है। आप पाकिस्तान से यह भी पूछ सकते हैं कि उन्होंने पहले खेलने से मना क्यों किया और अब क्यों खेल रहे हैं।” वहीं मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, “भारत विजयी होगा। हमारे खिलाड़ियों का साहस और दृढ़ संकल्प, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उन्हें मिल रहा समर्थन, उन्हें बेहद प्रेरित करता है। जब खिलाड़ी बोलते हैं, तो उनके चेहरे आत्मविश्वास से चमक उठते हैं।”

भारतीय जनता पार्टी के नेता रविंद्र रैना ने कहा, “जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज क्रिकेट के मैदान पर भारत अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान का सामना करने जा रहा है। महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती का आशीर्वाद हमारी भारतीय टीम पर बना रहे।” टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया का मौजूदा विश्व कप में यह तीसरा मुकाबला होगा। वहीं पाकिस्तान भी तीसरा मैच खेलने उतरेगी। लंबे विवाद और कई चर्चाओं के बाद अब दोनों टीमों के बीच हाईवोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे देखें टी20 वर्ल्ड कप के महामुकाबले का लाइव टेलीकास्ट