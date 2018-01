आर्थिक सर्वेक्षण पर पी चिदंबरम ने मोदी सरकार को घेरा, बोले- चार साल में शिक्षा, कृषि, रोजगार हर मुद्दे पर नाकाम रहे

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि चार साल तक केन्द्र की सत्ता में काबिज रहने के बाद भी भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार शिक्षा, रोजगार और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में नाकाम रही है। संसद में पेश 2017-18 की आर्थिक समीक्षा पर जारी प्रतिकिया में चिदंबरम ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के चार साल सत्ता में रहने के बावजूद कृषि क्षेत्र के हालात में बदतर बने हुये हैं। ‘‘वास्तविक कृषि क्षेत्र वृद्धि और वास्तविक कृषि राजस्व यथावत ही हैं।’’ इससे पता चलता है कि कृषि क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया।

2. BJP should not distort and deflect the debate on jobs. BJP should tell us how many regular jobs were created in the last three years.

चिदंबरम ने अपने ट्वीट कर सरकार के दावों पर सवाल करते हुए कहा कि यदि पकौड़ा बेचना भी नौकरी है तो फिर भीख मांगने को भी रोजगार के एक विकल्प के तौर पर देखना चाहिए। एक बाद एक किए गए कई ट्वीट्स में चिदंबरम ने कहा कि सरकार नौकरियों के अवसर पैदा करने के मामले में पूरी तरह से फेल है और उसे कुछ सूझ नहीं रहा है।

1. A young man who sells pakodas is honourably self-employed, but poor and aspirational. Ask him and he will tell you that he aspires for a regular and secure job. I empathise with him.

