मोदी सरकार पर खासे हमलावर हो रहे बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर पोस्ट कर पूछा- UP Panchayat Chunav के नतीजे आ गए क्या? उनका कहना था कि मीडिया की खामोशी अजीब लग रही है। दरअसल, बंगाल में बीजेपी की हार पर वो तंज कस रहे थे। उधर, सोशल मीडिया पर लोग बोले- बेहतर होता आप TMC की हिंसा पर बात करते।

शोमिल मोहेंद्रु ने लिखा- ममता बंगाल में अपने टीएमसी के हत्यारे कार्यकर्ताओं से बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम तरीके से हत्या ,करवा रही है। लूट व आगजनी उस पर अभी भी खामोश हो क्यों??

या राज्यसभा में फिर जाना है इसलिए किसी को नाराज नहीं करना है, इसलिए मौन सहमति है आप की। संगु हैंडल से ट्वीट किया गया-चुनाव होना चाहिए या नहीं यह एक अलग विषय है किन्तु ऐसा नहीं है कि Corona काल में सिर्फ हमारे देश में ही चुनाव हुए है। दुनिया के बहुत देशों में ऐसा हुआ है। यहां तक कि अमरीका के राष्ट्रपति चुनाव भी तब हुए थे जब वहां Corona पूरे जोरों पे था।

बनवारी लाल शर्मा ने लिखा- मीडिया में भी चर्चा होगी जब अंतिम परिणाम आएंगे। यह चर्चा शाह साहब की अनुमति से होगी। अभी तक योगीजी के डर के मारे नहीं हो रही। यशपाल ले लिखा- बंगाल में आतंकियों द्वारा हिंदुओं को मारा जा रहा है उधर भी देखिए। ममता बनर्जी हुई तो क्या हुआ, बंगाल में हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकती तो मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं है।

Have the UP Local Bodies election results come out? Silence in the media is eerie

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2021