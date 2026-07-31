सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली नोएडा की एक लड़की पर FIR दर्ज की गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद निवासी स्मृति सिंह की शिकायत पर वीडियो में दिखाई रुचिका सिंह के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेस-वे थाने में जीरो FIR दर्ज करवाई।
अब इस मामले पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने मीडिया से कहा है कि भारत में रोज चलते-फिरते लोग गाली देते हैं, यह क्रिमिनल ऑफेंस कब से हो गया।
उन्होंने ANI के एक सवाल के जवाब में कहा, “देखिए अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है, नहीं है, उसकी आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो। लेकिन ऐसा करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है? मतलब कि रोज चलते-फिरते लोग यहां पे गाली देते हैं।”
सौरव दास ने आगे कहा, “आपने बीजेपी MPs… जो 50% लोकसभा में MPs बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस हैं और बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस हैं – रेप, मर्डर, डकैती, ये सब चीजों का, तो उसपे तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने एक-दो गाली बक दी, उसपे अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जांपल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही निंदनीय है।”
पीएम नरेंद्र मोदी को दी सलाह
सौरव दास ने पीएम नरेंद्र मोदी सलाह देते हुए कहा, “अगर किसी को बुरा लग रहा है और अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास मानहानि का से फाइल करने का ऑप्शन है। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है।”
दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर बोले- यह सरकार की जीत
दिल्ली सरकार द्वारा गुरुवार शाम को नोटिफिकेशन जारी कर सीजेपी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए जाने पर उन्होंने कहा कि यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बहुत प्रयास के बाद युवाओं की जीत हुई है। सौरभ दास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द बाकी दो वादों पर भी अमल करेगी।
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मीडिया कर्मी ने राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल किया था। इस सवाल के जबाव में राहुल गांधी ने कहा- क्या आप बीजेपी के हैं? पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।