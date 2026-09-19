पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि 2007 से जुड़े कई मामलों में उसके उम्मीदवार मिलन प्रधान की गिरफ्तारी के बावजूद वह नंदीग्राम उपचुनाव से पीछे नहीं हटेगी। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सुभंकर सरकार ने कहा कि अगर प्रधान को न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया जाता है, तो भी पार्टी अपना चुनाव प्रचार जारी रखेगी।

सरकार ने हल्दिया सब-डिविजनल कोर्ट के बाहर कहा, “हम अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर हमारे उम्मीदवार को जेल भेजा जाता है, तो हजारों मिलन प्रधान नंदीग्राम में उतरकर प्रचार करेंगे। वे पर्चे बांटेंगे।” प्रधान की गिरफ्तारी उस दिन हुई जब ममता बनर्जी के खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान ने नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को समर्थन दिया।

पुलिस ने बयान जारी कर क्या कहा?

पूर्वी मेदिनीपुर जिला पुलिस ने एक बयान में कहा कि प्रधान को चांदीपुर पुलिस स्टेशन के इलाके से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी नंदीग्राम और खेजुरी पुलिस स्टेशनों में दर्ज मामलों के सिलसिले में अदालतों द्वारा जारी चार लंबित गैर-जमानती वारंटों के आधार पर की गई।

पुलिस के अनुसार, इन मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, हत्या के इरादे से अपहरण, सबूतों को मिटाना, घर में जबरन घुसना, हथियारों और घातक हथियारों से दंगा करना जैसे आरोप शामिल हैं।

एक बयान में कहा गया, “गिरफ्तार व्यक्ति 2007 से 19 सालों तक फरार था और कानून की उचित प्रक्रिया से बच रहा था। संबंधित मामलों में उस पर भगोड़े के रूप में आरोप पत्र दायर किया गया है।” इसमें यह भी कहा गया है कि वारंट को तामील करने के कई प्रयास पहले भी विफल रहे थे। बयान में कहा, “लंबे समय से लंबित गैर-जमानती वारंटों की तामील भारत निर्वाचन आयोग का सभी चुनावों/उपचुनावों के संबंध में एक स्थायी निर्देश है। यह गिरफ्तारी चल रहे विशेष अभियान के दौरान इसी के अनुपालन की दिशा में उठाया गया एक कानूनी कदम है।”

राहुल गांधी ने की थी आलोचना

प्रधान की गिरफ्तारी ने विवाद को जन्म दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों ने पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। ऋतब्रता बनर्जी ने शनिवार को एक्स पर कहा, “हमने तृणमूल कांग्रेस ने मिलन प्रधान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिनके खिलाफ तीन हत्या के मामले लंबित हैं। चुनाव के दौरान वारंट को निष्पादित करना अनिवार्य है। संभवतः राज्य कांग्रेस नेतृत्व ने श्री राहुल गांधी को वास्तविक जानकारी नहीं दी है।”

यह भी पढ़ें: ममता बनर्जी से बातचीत के बाद बदला फैसला, अब रेजिनगर उपचुनाव लड़ेंगे रबीउल आलम चौधरी

ममता बनर्जी के खेमे की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे द्वारा नंदीग्राम से नामांकन वापस लेने के बाद तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार रबीउल आलम चौधरी ने भी रेजीनगर से पीछे हटने का फैसला लिया था। हालांकि, कुछ ही घंटों में उन्होंने अपना रुख बदल लिया। रबीउल ने घोषणा की कि वह अंततः चुनाव में बने रहने का फैसला करेंगे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…