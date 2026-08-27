देश में अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी कर सकता है। हालांकि, एनडीए की लोकप्रियता में कुछ कमी के संकेत भी मिले हैं। इंडिया टुडे-सीवोटर के ताजा मूड ऑफ द नेशन (MOTN) सर्वे के मुताबिक, एनडीए को 326 सीटें मिलने का अनुमान है। जनवरी में हुए पिछले सर्वे में एनडीए के लिए 352 सीटों का अनुमान लगाया गया था। यानी इस बार 26 सीटें कम हो सकती हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए ‘400 पार’ के नारे से यह आंकड़ा काफी दूर है। हालांकि, सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि NDA पर मतदाताओं का भरोसा अभी भी कायम है। वहीं, 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले NDA के सामने Gen Z यानी युवा मतदाताओं को साधने की चुनौती भी बनी हुई है।

नतीजतन, जनवरी के ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे की तुलना में इंडिया ब्लॉक की सीटों में कोई खास बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है। जहां नवीनतम सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के लिए 185 सीटों का अनुमान लगाया गया है, वहीं जनवरी 2026 के सर्वे में 182 सीटों का अनुमान लगाया गया था। यह 2024 में इंडिया ब्लॉक द्वारा जीती गई 234 सीटों से एक बड़ी गिरावट है, जो 2014 के बाद से विपक्ष द्वारा एनडीए को चुनौती देने का सबसे करीबी प्रयास था।

‘मूड ऑफ द नेशन’ एक अर्धवार्षिक सर्वे है, जिसे इंडिया टुडे ग्रुप लगभग दो दशकों से करवा रहा है। अगस्त 2026 का सर्वे सीवीओटर द्वारा किया गया था, जिसमें 1 जुलाई से 25 अगस्त के बीच सीधे सर्वे किए गए 25,184 लोगों का सैंपल लिया गया था। सीवीओटर की नियमित निगरानी के तहत पिछले छह महीनों में किए गए 91,795 इंटरव्यू के एक अन्य सेट का उपयोग भी अगस्त 2026 के ‘मूड ऑफ द नेशन’ के निष्कर्ष तैयार करने के लिए किया गया था।

BJP की सीटों में गिरावट, कांग्रेस को बड़ा फायदा: MOTN सर्वे

पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। अगस्त 2026 के MOTN सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा को 261 सीटें मिल सकती हैं। महज छह महीने पहले जनवरी के सर्वे में BJP के लिए 287 सीटों का अनुमान लगाया गया था, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर था। हालांकि, ताजा अनुमान 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP को मिली 240 सीटों से अब भी ज्यादा है।

इसके बावजूद, आंकड़े भाजपा के समर्थन में हल्की गिरावट की ओर इशारा करते हैं। हाल के दिनों में परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर Gen Z यानी युवा वर्ग में सरकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, जो मोदी सरकार के दौर में एक दुर्लभ घटना मानी गई।

वहीं, कांग्रेस के लिए ये आंकड़े उम्मीद जगाने वाले हैं। भाजपा को घेरने के लिए राहुल गांधी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर दिखाई देता नजर आ रहा है।

ताजा सर्वे के मुताबिक, कांग्रेस को 106 सीटें मिलने का अनुमान है। जनवरी में हुए पिछले MOTN सर्वे में पार्टी के लिए 80 सीटों का अनुमान लगाया गया था। यानी कांग्रेस के अनुमानित प्रदर्शन में 26 सीटों का बड़ा इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा अगस्त 2025 के सर्वे में अनुमानित 97 सीटों से भी ज्यादा है।

कांग्रेस के लिए यह बढ़त ऐसे समय में आई है, जब पार्टी की राजनीतिक सक्रियता और मुद्दों को उठाने की क्षमता में इजाफा देखने को मिला है। कांग्रेस ने महिला आरक्षण से लेकर 20 जुलाई को छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई जैसे कई अहम और संवेदनशील मुद्दों को जोर-शोर से उठाया है।

वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को मामूली नुकसान होने का अनुमान है। ताजा MOTN सर्वे में एनडीए को 45.1 फीसदी वोट शेयर मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि जनवरी के सर्वे में यह आंकड़ा 47 फीसदी था। यह अगस्त 2025 के सर्वे के बाद एनडीए का सबसे कम अनुमानित वोट शेयर है। अगस्त 2025 में एनडीए को 46.7 फीसदी वोट मिलने का अनुमान लगाया गया था। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को करीब 44 फीसदी वोट मिले थे।

दूसरी तरफ, इंडिया ब्लॉक के वोट शेयर में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताजा सर्वे में विपक्षी गठबंधन को 39.1 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है, जबकि जनवरी के MOTN सर्वे में यह आंकड़ा 39 फीसदी था। यानी इंडिया ब्लॉक के वोट शेयर में महज 0.1 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है।

यूपी में AIMIM 200 सीटों पर लड़ेगी चुनाव? ओवैसी ने दिया यह जवाब

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि इस बात का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा कि हमारी पार्टी किस सीट, कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। पढ़ें पूरी खबर।