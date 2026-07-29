झारखंड के पलामू जिले में एक सरकारी स्कूल की टीचर को समय पर छुट्टी नहीं मिल सकी। छुट्टी के आवेदन में लंबे समय तक देरी होने के बाद उनके बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे। हालांकि, जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन टीचर के परिवार की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज कर दिया।

तरहासी के प्लस टू हाई स्कूल की टीचर भारती पांडे चेनपुर के कस्तूरबा गांधी सीएम एक्सीलेंस स्कूल में डेपुटेशन पर थीं। उन्होंने 3 जुलाई को चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन दिया था। भारती के पति मुकेश कुमार तिवारी हजारीबाग में तैनात एक पुलिस अधिकारी हैं।

50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की- मुकेश कुमार तिवारी

मुकेश कुमार तिवारी ने आरोप लगाया कि जिला शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने आवेदन की प्रक्रिया के लिए लगभग 50000 रुपये की रिश्वत की मांग की। इस वजह से उनकी पत्नी को प्रेग्नेंसी के आखिरी हफ्तों में भी सफर करना पड़ा। 25 जुलाई को उन्हें मेदिनीनगर के सोना नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी।

तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया , “हमने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी के लिए आवेदन किया था क्योंकि मेरी पत्नी के पहले से ही दो बच्चे हैं और मातृत्व अवकाश लागू नहीं होता था। लेकिन आवेदन पर कार्रवाई करने के बजाय, वे हमसे पैसे मांगते रहे और हमें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगवाते रहे।” उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने शुरुआत में तो केवल 30000 रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 50000 रुपये से ज्यादा की जरूरत होगी।

तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ एक हफ्ते पहले डिप्टी कमिश्नर दिलीप प्रताप सिंह शेखावत से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अधिकारी छुट्टी मंजूर करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। तिवारी ने आरोप लगाया, “डीसी महोदय ने हमारे सामने जिला शिक्षा अधिकारी को बुलाया और उन्हें तुरंत मामले को सुलझाने का निर्देश दिया। लेकिन जब मैं दोबारा डीईओ से मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा, ‘जाओ और डीसी से अपनी छुट्टी ले लो।”

पत्नी अपनी ड्यूटी पर जाती रही

तिवारी ने आगे बताया कि प्रेग्नेंसी के आखिरी स्टेज में होने के बावजूद उनकी पत्नी ड्यूटी पर जाती रहीं। 25 जुलाई को डीईओ ऑफिस जाने के बाद उन्हें पेट में तेज दर्द हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा, “डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड किया और हमें बताया कि हमारे बच्चे की गर्भ में ही मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को शुरू से ही आराम करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उनसे भाग-दौड़ करवाई गई। वे किसी तरह मेरी पत्नी की जान तो बचा पाए, लेकिन हमने अपना बच्चा खो दिया।”

तिवारी ने आगे आरोप लगाया कि हालांकि उनकी पत्नी ने 13 जुलाई से छुट्टी मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने बार-बार उनसे नए डॉक्यूमेंट और फॉरवर्डिंग लेटर जमा करने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि चाइल्ड केयर लीव तभी मंजूर की गई, जब उन्होंने डीसी को बताया कि उन्होंने अपना अजन्मा बच्चा खो दिया है।

उन्होंने कहा, “शाम करीब 7 बजे जब मैंने डीसी को अपने बच्चे के खो जाने की सूचना दी, तो हमें व्हाट्सएप पर 185 दिनों की चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी का आदेश मिला। अगर समय पर छुट्टी मिल जाती, तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता।”

डीईओ और दो क्लर्कों के खिलाफ एफआईआर की मांग

उन्होंने पलामू डीईओ और दो क्लर्कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उनका आरोप है कि इन लोगों की हरकतों की वजह से उनके अजन्मे बच्चे की मौत हुई और उनकी पत्नी की जान भी खतरे में पड़ गई। शिक्षक संघ ने भी परिवार के आरोपों का समर्थन किया है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, “यह कोई अलग-थलग मामला नहीं था। शिक्षकों ने जिला शिक्षा कार्यालय में भ्रष्टाचार के बारे में हमसे बार-बार शिकायत की थी और हमने इस घटना से पहले भी जिला आयुक्त के समक्ष यह मुद्दा उठाया था।”

अजय कुमार ने आरोप लगाया कि डीसी के हस्तक्षेप के बावजूद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि एक सांसद से कथित निकटता के कारण डीईओ को संरक्षण दिया जा रहा है। हालांकि, जिला प्रशासन ने रिश्वतखोरी के आरोप को खारिज कर दिया।

डिप्टी कमिश्नर शेखावत ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि प्रशासन की जांच में अब तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिनसे 50000 रुपये की मांग किए जाने के आरोप की पुष्टि हो सके। उन्होंने कहा, “टीचर की ओर से दिया गया आवेदन चाइल्ड केयर लीव के लिए था, न कि मैटरनिटी लीव के लिए। शुरुआत में यह आवेदन अधूरा था क्योंकि इसमें जरूरी हलफनामा नहीं लगाया गया था। सही दस्तावेज 20 जुलाई को डीईओ ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद 25 जुलाई को छुट्टी मंजूर कर दी गई।”

पुलिस से इस मामले की जांच करने को कहा

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जांच में यह भी पता चला कि एमनियोटिक फ्लूइड के रिसाव और उसके बाद हुई मेडिकल दिक्कतों के कारण भ्रूण की मौत हुई। उन्होंने कहा, “फिलहाल रिश्वत का आरोप सिर्फ एक आरोप है। जांच में हमें इसके समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस से भी इस मामले की जांच करने को कहा गया है।”

शेखावत ने आगे कहा कि प्रशासनिक कामकाज में चाइल्ड केयर लीव को मातृत्व अवकाश जितनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है और डीईओ के अनुसार, अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारती गर्भवती थीं। इस घटना के बाद, जिला प्रशासन ने दोनों क्लर्कों को निलंबित कर दिया और उनका तबादला लातेहार और पलामू कर दिया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। डीसी ने कहा कि शिक्षा विभाग में और प्रशासनिक सुधारों पर भी विचार किया जा रहा है।

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