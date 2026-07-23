गोवा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष नरेंद्र सवाईकर की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को पणजी के आजाद मैदान में छात्रों समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हाल ही में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरी करने वाली मैथिली चुंबालकर ने कहा, “मैं एक दीमक हूं और अगर मैं दीमक हूं, तो मैं सरकार के भ्रष्ट सत्ता के किले को चट कर जाऊंगी। तानाशाही इस हद तक पहुंच गई है कि नेता युवाओं को ‘दीमक’ कह रहे हैं और सिर्फ आवाज उठाने के लिए एफआईआर दर्ज कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “छात्र नीट रद्द होने और पेपर लीक होने से परेशान हैं और सिस्टम की नाकामी की वजह से यह निराशा लंबे समय से पनप रही थी। लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और सरकार ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबा रही है।”

भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र सवाईकर ने सोमवार रात को एक पोस्ट में लिखा, “दीमकों के साथ कॉकरोच! देश को बचाओ!”। उनके इस पोस्ट की विपक्षी पार्टियों ने आलोचना की और बीजेपी नेता से शर्मनाक और अमानवीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए माफी की मांग की। हालांकि, सवाईकर ने कहा कि इसमें किसी का जिक्र नहीं था।

आजाद मैदान तक कैंडल मार्च

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के बीच, सैकड़ों प्रदर्शनकारी मिरामार सर्कल के पास इकट्ठा हुए और आजाद मैदान तक कैंडल मार्च निकालकर एकजुटता दिखाई। गोवा पुलिस ने मंगलवार रात सीजेपी के अज्ञात समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और राज्य अधिकारियों से पहले से अनुमति लिए बिना विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एफआईआर दर्ज की।

चुंबालकर ने पूछा, “छात्र वहां सिर्फ सोनम वांगचुक के साथ एकजुटता दिखाने के लिए थे, जो भूख हड़ताल पर हैं। राज्य शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए एफआईआर क्यों दर्ज कर रहा है?”

20 साल की कॉलेज छात्रा मुस्कान शेख भी सोमवार को आजाद मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल थीं। उन्होंने कहा, “अगर मुझे दीमक कहे जाने से सत्ता में बैठी सरकार की जवाबदेही तय होती है, तो मुझे यह लेबल स्वीकार है। नीट रद्द होने के कारण 20 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है। शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।”

मैं अभी आवाज नहीं उठाऊंगी, तो कौन उठाएगा- मुस्कान शेख

मुस्कान शेख ने कहा, “बेशक, मुझे डर लग रहा है। मैं 20 साल की हूं। आज विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुझे अपने परिवार से लड़ना पड़ा और जब मैंने यहां लाठियों से लैस बहुत सारे पुलिसकर्मियों को देखा, तो मैं हिचकिचा गई। मुझे लगा कि दिल्ली के जंतर-मंतर जैसी घटना यहां भी हो सकती है। लेकिन एक छात्रा के तौर पर, अगर मैं अभी आवाज नहीं उठाऊंगी, तो कौन उठाएगा?”

एक और छात्रा नम्रता नैनन सोमवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर मौजूद थीं, जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। बुधवार को पणजी में विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा, “मैं उन सभी छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यहां आई हूं जिन्हें सिस्टम ने निराश किया है। मैं सोमवार रात दिल्ली से लौटी हूं, जहां मैंने देखा कि पुलिस ने कुछ छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। इसलिए, मैं काफी घबराई हुई हूं। पहले भी युवाओं को ‘कॉकरोच’ कहा गया था और उससे एक पूरा आंदोलन खड़ा हो गया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने उससे कोई सबक नहीं सीखा है।”

युवाओं को दीमक कहना बहुत ही तानाशाही- आनंद नैनन

गोवा के 18 साल के छात्र आनंद नैनन ने कहा, “नेताओं का प्रदर्शनकारियों और युवाओं को ‘दीमक’ कहना बहुत ही तानाशाही भरा रवैया है। वे इन विरोध प्रदर्शनों को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर तब जब वे बातचीत करने से इनकार कर रहे हैं। यह बहुत चिंता की बात है कि यहां इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं और उनके हाथों में लाठियां हैं। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है।”

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18 जुलाई को जब सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, तब वहां पहले से ही कम भीड़ थी, लेकिन उसके बाद भीड़ बढ़ने लगी। 20 जुलाई को जब प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर मार्च करना था, तब वहां भारी भीड़ जमा हो गई। अनुमानतः कम से कम 50,000 लोग। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं। तब से लेकर अब तक जंतर-मंतर पर चौबीसों घंटे भारी भीड़ बनी हुई है, जबकि वांगचुक अब मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर….