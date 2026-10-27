सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अपनी पार्टी आरपीआई में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दीपके शामिल होने का फैसला करते हैं, तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। हालांकि, अठावले ने यह भी बताया कि दीपके ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

अठावले ने कहा कि उन्होंने दीपके से संपर्क इसलिए किया क्योंकि आरपीआई डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के सिद्धांतों पर बनी है। पार्टी को अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने के लिए युवाओं, खासकर जेन-जी के लोगों की भागीदारी की जरूरत है।

अगर वह आते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा- अठावले

नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अठावले ने कहा, “दीपके भी एक आंबेडकरवादी हैं। मैंने उनसे कहा था कि बाबासाहेब की राजनीतिक पार्टी को मजबूत करने के लिए युवाओं की जरूरत है। अगर वह हमारे साथ जुड़ते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। अगर वह आते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा।”

रविवार को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए अठावले ने कहा कि वह खड़गे का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा से सहमत नहीं हैं। खड़गे ने कहा था, “मोदी का बाप भी जाएगा।”

खड़गे की भाषा की निंदा करता हूं- अठावले

अठावले ने कहा, “खड़गे हमारे समुदाय से आते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री के पिता का इस तरह से जिक्र करना उचित नहीं था। मैं ऐसी भाषा की निंदा करता हूं।” अठावले ने कहा, “अगर विपक्ष सरकार बदलना चाहता है, तो उसे 2029 में जनता के बीच जाना चाहिए और सत्ता में आने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की भाषा से उन्हें वोट नहीं मिलेंगे।” उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वैसी स्थिति भारत में नहीं दोहराई जाएगी।

अठावले ने कहा कि सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन और आंदोलनों के जरिये सरकारें नहीं बदली जा सकतीं। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान में लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से सरकार बदलने का प्रावधान है। वोट चोरी के आरोपों और एसआईआर पर अठावले ने चुनाव आयोग की इस कवायद का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इससे मतदाता सूचियों को और अधिक सटीक बनाने में मदद मिली है।

एसआईआर का मकसद किसी के साथ अन्याय करना नहीं- अठावले

अठावले ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य किसी के साथ अन्याय करना नहीं था। उन्होंने उन लोगों से अपील की जिन्हें लगता है कि उनके नाम जानबूझकर हटा दिए गए हैं, कि वे जरूरी फॉर्म जमा करें ताकि उनके नाम फिर से जोड़े जा सकें।

अठावले ने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या आधार कार्ड को उन पात्र मतदाताओं के लिए एक आधार माना जा सकता है, जिनके नाम मतदाता सूची से गायब हैं, ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर भरोसा जताते हुए, अठावले ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे।

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कॉकरोच जनता पार्टी के चारों नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे पर पीस बॉन्ड साइन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन चारों लोगों का करियर खत्म हो गया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…