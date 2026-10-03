Abhijeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर नया विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो पूरे भारत से कॉकरोच दिल्ली आएंगे और 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर दिल्ली पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, तो वे हमें जहां भी रोकेंगे, वही जगह हमारा जंतर-मंतर बन जाएगी।”

हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने आगे कहा, “हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। यह सरकार और दिल्ली पुलिस पर निर्भर करता है कि वे शांतिपूर्ण विरोध के हमारे अधिकार का सम्मान करते हैं या 20 जुलाई जैसी बर्बरता दोहराते हैं। यह हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जो भी नागरिक निष्पक्ष चुनाव चाहता है, उसे इसमें शामिल होना चाहिए।”

If Gyanesh Kumar doesn’t resign, cockroaches from across India will march to Delhi & protest at Jantar Mantar on October 10.



If Delhi Police tries to stop us, wherever they stop us will become our Jantar Mantar..



Ours will be a peaceful andolan. We will walk on the path shown… — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 2, 2026

दीपके ने सरकार पर साधा निशाना

इसके अलावा अभिजीत दीपके ने मुंबई के शिवाजी पार्क में पीएम मोदी और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “आज हम सब इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हैं। महात्मा गांधी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है? यहां उपस्थित हर व्यक्ति गांधी है। गांधी इस देश की आत्मा हैं। गोडसे जैसे हजारों लोग आएंगे और हजारों चले जाएंगे। लेकिन यह देश गांधी के मार्ग का अनुसरण करेगा। यह देश केवल उनके विचारों के कारण ही जीवित रहा है। हम गोडसे के विचारों वाले लोगों को बताना चाहते हैं कि आप गांधी को कभी नहीं मार सकते।”

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीपके ने कहा, “एक महान व्यक्ति आकर कहता है कि मैं जैविक नहीं हूं, हम यह भी जानते हैं कि आप मनुष्य नहीं हो सकते। वे स्वयं को गांधी और नेहरू से बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह इस जीवन में या अगले सात जन्मों में भी संभव नहीं है। आप गांधी, नेहरू और अंबेडकर के बराबर होने के योग्य नहीं हैं। गांधीजी इस देश की आत्मा हैं, जबकि डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर इस देश की रीढ़ हैं। जवाहरलाल नेहरू इस देश का मस्तिष्क हैं।”

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा- “प्लीज, कॉल न करें।” अभिजीत की इस बात को मानने वालों में उनके माता-पिता- अनीता दीपके और भगवान शंकर दीपके भी शामिल थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…