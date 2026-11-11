Prashant Kishor News: जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने मिथिला के ब्राह्मणों से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर सवाल किया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस समुदाय ने मुस्लिम मतदाताओं को खुद से दूर करके अपने राजनीतिक प्रभाव को कमजोर कर लिया है, जबकि कभी यही मुस्लिम मतदाता उनके नेताओं का समर्थन किया करते थे।

उन्होंने लोगों से धार्मिक लामबंदी के बजाय शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा, “आपकी ताकत कलम है। आपकी ताकत सरस्वती हैं। आप फरसा चलाने वाले लोग नहीं हैं।”

ये बातें प्रशांत किशोर ने दरभंगा के महीनम गांव में ब्राह्मण समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान कहीं। वहां उन्होंने इस धारणा को चुनौती दी कि अपनी ही जाति के प्रतिनिधि को चुनने से जीवन स्तर में सुधार आएगा। वे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर अपने विजन के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे, साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों के उस सुझाव पर भी बात की जिसमें कहा गया था कि इस इलाके से किसी ब्राह्मण को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए।

आपके विधायक तो पहले से ही एक ब्राह्मण हैं- प्रशांत किशोर

किशोर ने कहा, “आपके विधायक तो पहले से ही एक ब्राह्मण हैं।” उन्होंने आगे बताया कि पिछले लगभग 15 वर्षों से यह सीट इसी समुदाय के पास रही है और यहां के सांसद भी एक ब्राह्मण ही हैं। उन्होंने कहा, “अगर सिर्फ एक ब्राह्मण को चुनने से आपकी समस्याएं हल हो सकती थीं, तो आपको इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़तीं।”

किशोर ने तर्क दिया कि पहले ब्राह्मण नेताओं को मुस्लिम समुदाय के समर्थन से फायदा मिलता था। लेकिन, उन्होंने दावा किया कि जब इस समुदाय के कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ पकड़ा और फेसबुक पर मुसलमानों को अपशब्द कहे, तो मुस्लिम मतदाताओं ने अपना समर्थन कहीं और शिफ्ट कर लिया।

उन्होंने पूछा, “जो लोग आपको ‘गुरुजी’ कहते थे और अपने वोट से आपको सत्ता तक पहुंचाते थे, आपने फेसबुक पर उन्हें गालियां देकर और ‘पाकिस्तानी’ कहकर खुद से दूर कर लिया।” उन्होंने सवाल किया कि क्या जमीन, आरक्षण या स्थानीय सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े किसी विवाद के कारण इस तरह की दूरी बनाना सही था?

उन्होंने ब्राह्मणों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के बीच पुराने संबंधों को भी याद दिलाया। उन्होंने गांव के जीवन में पुरोहितों के साथ-साथ नाई को दिए जाने वाले सम्मान का उदाहरण दिया। परशुराम का जिक्र करते हुए किशोर ने कहा कि कुल्हाड़ी उठाने की बात एक खास संदर्भ में कही गई थी और इसे शिक्षा से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि इस समुदाय की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा केवल उसकी जातिगत पहचान से नहीं, बल्कि ज्ञान और दूसरों के प्रति चिंता रखने की भावना से बनी थी। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने अपने बच्चों को तब भी शिक्षित किया, जब इसके लिए उन्हें खुद कम खाना पड़ा और अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद, वे किसी दूसरे भूखे व्यक्ति की चिंता भी करते थे।

यहां के लोग बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों पर निर्भर- प्रशांत किशोर

मिथिला को बुद्धिजीवियों की भूमि कहे जाने पर सवाल उठाते हुए किशोर ने कहा कि दरभंगा और मधुबनी में अपनी पदयात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि यहां के लोग बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों पर निर्भर हैं। उन्होंने दावा किया कि अच्छे परिवारों और बड़ी जमीन के मालिक भी अपने बच्चों के लिए 20000 रुपये महीने की नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वहीं, कुछ अन्य लोग उन रिश्तेदारों द्वारा भेजे गए पैसों पर निर्भर हैं, जो दूसरी जगहों पर बस गए हैं।

किशोर ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड भेजते हैं, जबकि दूसरों को झंडे, धनुष और तलवारें लेकर मुसलमानों के खिलाफ लामबंद होने के लिए उकसाते हैं।

उनकी व्यापक आलोचना का मुख्य केंद्र वह था जिसे उन्होंने राजनीतिक बंधुआ मजदूरी कहा, यानी जाति या धर्म के आधार पर वोट देना या लालू प्रसाद के डर से बीजेपी का समर्थन करना (और इसके उलट भी)। उन्होंने तर्क दिया कि जब पार्टियों को पता होता है कि उन्हें वोट मिलना ही है, तो वे मतदाताओं को हल्के में लेने लगती हैं।

प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी की आलोचना की

किशोर ने बिहार में आई बाढ़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आलोचना की। उन्होंने गुजरात में उद्योग और बुनियादी ढांचे के वादों की तुलना उन ट्रेन सेवाओं से की, जो उनके अनुसार बिहार से लोगों के पलायन को आसान बनाती हैं। उन्होंने बिहार के नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर भी निशाना साधा और साथ ही यह भी कहा कि मतदाता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं।

बीजेपी को चुनावों में मिली हार का हवाला देते हुए, किशोर ने कहा कि हार का डर नेताओं को जवाबदेह बनने के लिए मजबूर कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह जवाबदेही उन पर और जन सुराज पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए।

स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले, उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे जाति, धर्म या पार्टी से ऊपर उठकर ईमानदार उम्मीदवारों को चुनें, प्रलोभनों को ठुकराएं और अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दें। उन्होंने कहा कि वह जनता का दबाव तो बना सकते हैं, लेकिन उनके पास स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने का सरकारी अधिकार नहीं है।

किशोर ने एक अलग मिथिला राज्य के विचार का भी विरोध किया और 2018 में अपने इसी रुख पर हुई आलोचनाओं को याद किया। उन्होंने कहा कि बिहार का और बंटवारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि हालात सुधारने के लिए बेहतर चुनावी विकल्प चुनना जरूरी है।

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जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जेडीयू नेताओं का एक धड़ा बीजेपी में शामिल हो सकता है, जबकि कुछ अन्य लोग जन सुराज या किसी अन्य राजनीतिक दल में जा सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…