Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। राजभर ने पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जाति का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव से सवाल पूछा है।

सुभासपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मित्र, अखिलेश यादव जी, आपसे एक प्रश्न है। अगर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र जी की जाति ‘कुर्मी’ की जगह ‘यादव’ होती, तो आपका रुख क्या होता? क्या आप इस्तीफा मांगते या उनका बचाव करते? आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, मित्र।”

मित्र, अखिलेश यादव जी, आपसे एक प्रश्न है।



अगर पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र जी की जाति 'कुर्मी' की जगह 'यादव' होती, तो आपका रुख क्या होता?



क्या आप इस्तीफ़ा मांगते या उनका बचाव करते?



आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, मित्र।@yadavakhilesh — Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) July 29, 2026

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव शुरुआत से ही नीट पेपर लीक को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ थे। उन्होंने छात्रों की मांगों और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगों का भी समर्थन किया था। इतना ही नहीं उन्होंने संसद में भी छात्रों के लिए आवाज उठाई और मोदी सरकार की जमकर आलोचना की।

अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला था हमला

मंगलवार को एंटी पेपर लीक बिल विधेयक पर बहस के दौरान बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने विरोध कर रहे छात्रों के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। यादव ने कहा, “आपने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान को हटा दिया।”

उन्होंने आगे कहा कि युवा प्रदर्शनों ने प्रशासन को झुकने और उनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, “सरकार भी झुकती है, झुकने वाला चाहिए।” उन्होंने कहा, “मैं छात्रों के इस आंदोलन की सराहना करता हूं। उन्होंने इस सरकार को भी लोकतांत्रिक बना दिया है क्योंकि उन्हें विरोध प्रदर्शन की अनुमति देनी पड़ी। हमने ऐसे भी समय देखे हैं जब इस सरकार ने लोगों को विरोध प्रदर्शन करने तक नहीं दिया।”

अखिलेश यादव ने पिछले हफ्ते दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की हालिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की। अखिलेश यादव ने कहा, “मैंने आपातकाल नहीं देखा है, लेकिन उस समय जो हुआ, वह हमने पिछले हफ्ते दिल्ली में देखा जब छात्रों को नुकीली छड़ों से बेरहमी से पीटा गया और उन पर पेलेट गन से गोलियां चलाई गईं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…