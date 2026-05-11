Pawan Khera News: पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत के लोगों से पेट्रोल और डीजल को लेकर किफ़ायत बरतने को कहा है. साथ ही एक साल तक सोना न ख़रीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की और इस दौरान लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील भी की। इस पर अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ी ने प्रतिक्रिया दी है और कहा कि अगर सारा त्याग देश ही करेगा तो आप क्या करेंगे।

पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा, “चुनाव नतीजे आ गए प्रधानमंत्री ने देश को सलाह दी। देश के किसानों को सलाह दी कि 50% फर्टिलाइजर का उपयोग कम कर दें। साहब ने देश के वर्किंग क्लास को सलाह दी कि वर्क फ्रॉम होम करिये, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कीजिए। यह भी सलाह दी गई कि खाने का तेल कम से कम इस्तेमाल करें। देश के नागरिकों को सलाह दी कि सोना एक साल तक नहीं खरीदें। हम सब को सलाह दी कि एक साल तक विदेश मत जाइए।”

क्या किसान अब 50% खेत जोतेगा- पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री जी ये देश सोने के साथ एक अलग रिश्ता रखता है। सोने की एक सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक कीमत है। ऐसे देश को आप कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए। क्या किसान 50% खेत जोतेगा। पीएम प्रणाम योजना की असलियत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अभी संसद में नड्डा जी ने कहा कि पीएम प्रणाम योजना में कुछ नहीं हुआ। आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है। प्लानिंग नहीं थी, अब आप कहते हैं कि साहब विदेश मत जाइए। आज आप खुद रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा आपकी ये बात।”

आप जब मुँह खोलते हैं, देश से कुछ माँगते हैं। चुनाव से पहले वोट, और चुनाव के बाद त्याग।

अगर सारा त्याग देश ही करेगा, तो आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी ? pic.twitter.com/IdC9IdjfTl — Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) May 11, 2026

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, “ये सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक हफ्ते में आठ बिलियन डॉलर नीचे गिरा। यह क्यों गिरा। किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी और इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं, साहब वो युद्ध हमारे अपने थे। ये गैरकानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजरायल-अमेरिका का ईरान के साथ गैरकानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजरायल के साथ क्यों खड़े हुए। जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान के लिए छह लैंड रूट्स खुल गए हैं।”

ईरान चीन और रूस के साथ वार्तालाप कर रहा है- पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने कहा, “ईरान चीन और रूस के साथ वार्तालाप कर रहा है। हम कहां पर हैं, हम घरेलू राजनीति में लगे हुए हैं। साहब कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियां और पुलिस इस्तेमाल करें। कैसे पद से किसे उतारें। आप आह्वान करते और देश को साथ लेकर चलते, हम आपके साथ खड़े थे। लेकिन नहीं, आप जब मुंह खोलते हैं, तब देश से कुछ मांगते हैं। चुनाव से पहले वोट और चुनाव के बाद त्याग। अगर सारा त्याग देश ही करेगा, तो आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी।”

क्यों PM मोदी ने की एक साल तक विदेश न जाने की अपील?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान देशवासियों से कम से कम एक साल तक विदेश यात्रा न अपील की है। पहली नजर में यह एक सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन इसके पीछे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा बड़ा संदेश माना जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर…