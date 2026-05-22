सोशल मीडिया के दौर में कई ऐसे नाम, मुहिम और समूह अचानक चर्चा में आ जाते हैं जो पहले केवल इंटरनेट मीम या व्यंग्य के तौर पर देखे जाते थे। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की ‘विवादित टिप्पणी’ के बाद 16 मई को बना ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम का X अकाउंट सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है। महज एक हफ्ते में इंस्टाग्राम पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया है। भारत ही नहीं दुनियाभर में इस डिजिटल मुहिम की चर्चा है। अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि फॉलोअर्स के मामले में बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पीछे छोड़ने वाले इस अकाउंट के कर्ता-धर्ता या संस्थापक और इससे जुड़े लोग क्या आने वाले समय में कोई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे?

लेकिन अगर कोई समूह, संगठन या डिजिटल कम्युनिटी वास्तव में खुद को राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत कराना चाहे तो भारत में उसके लिए क्या नियम हैं? क्या केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना काफी है? क्या कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है? चुनाव आयोग से मान्यता कैसे मिलती है? और अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसी कोई इकाई सचमुच राजनीतिक दल बनना चाहे तो उसे किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा?

भारत का संविधान नागरिकों को संगठन बनाने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार देता है। इसी अधिकार के तहत देश में सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। हालांकि, किसी राजनीतिक दल को आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर कराने के लिए कुछ कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत संचालित होती है।

राजनीतिक पार्टी रजिस्टर कराने का अधिकार किसे है?

भारत में कोई भी भारतीय नागरिकों का समूह राजनीतिक दल बना सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि वह पहले से चुनाव लड़ चुका हो। हालांकि, संगठन का उद्देश्य राजनीतिक होना चाहिए और उसे संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करना होगा। पार्टी को यह घोषित करना पड़ता है कि वह भारत के संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और देश की एकता-अखंडता में विश्वास रखती है।

अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से कोई समूह राजनीतिक दल बनना चाहे तो सबसे पहले उसे एक औपचारिक संगठन के रूप में खुद को तैयार करना होगा। केवल सोशल मीडिया हैंडल या ऑनलाइन कम्युनिटी के रूप में मौजूद रहना पर्याप्त नहीं होगा। उसे संगठनात्मक संरचना, सदस्यता और संविधान तैयार करना पड़ेगा।

चुनाव आयोग के पास आवेदन कैसे किया जाता है?

राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के पास आवेदन करना होता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत यह प्रक्रिया संचालित होती है। किसी नए राजनीतिक दल को अपनी स्थापना के 30 दिनों के भीतर आवेदन देना चाहिए।

आवेदन में निम्नलिखित चीजें शामिल करनी होती हैं:

-पार्टी का नाम

-पार्टी का पूरा पता

-पार्टी के अध्यक्ष, महासचिव और अन्य पदाधिकारियों की जानकारी

-पार्टी का संविधान

-पार्टी के उद्देश्य और विचारधारा

-सदस्यों की सूची

-बैंक खाता और वित्तीय जानकारी

-पार्टी के गठन से जुड़े दस्तावेज

चुनाव आयोग यह भी देखता है कि पार्टी का नाम किसी मौजूदा राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल से मिलता-जुलता न हो। अगर नाम भ्रम पैदा करता है या संवेदनशील धार्मिक, जातीय या राष्ट्रीय प्रतीकों का अनुचित इस्तेमाल करता है तो आयोग आवेदन खारिज भी कर सकता है।

इस स्थिति में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम पर भी सवाल उठ सकते हैं। चुनाव आयोग यह जांच सकता है कि नाम किसी वर्ग या समुदाय का अपमान तो नहीं करता या फिर यह नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं। हालांकि अंतिम निर्णय आयोग के विवेक पर निर्भर करेगा।

पार्टी का संविधान क्यों जरूरी होता है?

हर राजनीतिक दल को अपना लिखित संविधान जमा करना होता है। इसमें पार्टी की आंतरिक संरचना और काम करने के तरीके का उल्लेख होता है। उदाहरण के तौर पर:

-सदस्यता कैसे दी जाएगी

-पार्टी के अंदर चुनाव कैसे होंगे

-अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी कैसे चुने जाएंगे

-अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम क्या होंगे

-पार्टी का उद्देश्य और नीतियां क्या होंगी

चुनाव आयोग इस बात पर विशेष जोर देता है कि राजनीतिक दल के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। यानी केवल एक व्यक्ति के नियंत्रण वाला ढांचा पर्याप्त नहीं माना जाता।

अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ खुद को एक गंभीर राजनीतिक संगठन के रूप में पेश करना चाहे तो उसे अपने संविधान में यह स्पष्ट करना होगा कि वह किन मुद्दों पर राजनीति करेगी, उसके सदस्य कौन होंगे और संगठन के अंदर फैसले कैसे लिए जाएंगे।

पब्लिक नोटिस जारी करना भी जरूरी

आवेदन जमा करने के बाद चुनाव आयोग पार्टी को निर्देश देता है कि वह दो राष्ट्रीय और दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करे। इसका उद्देश्य यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति या संगठन को पार्टी के नाम या उसके उद्देश्यों पर आपत्ति हो तो वह आयोग के सामने अपनी बात रख सके और अगर किसी को लगता है कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम आपत्तिजनक है या किसी मौजूदा संगठन से मिलता-जुलता है तो वह आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।

चुनाव आयोग किन आधारों पर फैसला करता है?

सभी दस्तावेज और आपत्तियां देखने के बाद चुनाव आयोग फैसला करता है कि पार्टी को पंजीकरण दिया जाए या नहीं। आयोग यह जांचता है कि:

-पार्टी संविधान विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं है

-पार्टी का नाम भ्रामक या विवादास्पद तो नहीं है

-संगठन लोकतांत्रिक ढंग से संचालित होगा या नहीं

-पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करेगी या नहीं

अगर सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं तो पार्टी को ‘पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल’ का दर्जा मिल जाता है।

रजिस्टर्ड पार्टी और मान्यता प्राप्त पार्टी में क्या फर्क है?

भारत में केवल रजिस्ट्रेशन होने से कोई पार्टी राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल नहीं बन जाती। शुरुआत में उसे केवल ‘रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी’ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि पार्टी चुनाव लड़ सकती है लेकिन उसे स्थायी चुनाव चिन्ह जैसी सुविधाएं नहीं मिलतीं।

मान्यता प्राप्त पार्टी बनने के लिए चुनावों में प्रदर्शन करना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर:

राज्य स्तरीय पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को किसी राज्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में एक निश्चित प्रतिशत वोट हासिल करने होते हैं या कुछ सीटें जीतनी होती हैं।

राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए जरूरी शर्तें

किसी दल को कई राज्यों में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर आयोग की निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं।

इसलिए अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ पंजीकरण हासिल भी कर लेती है, तब भी उसे राजनीतिक प्रभाव साबित करने के लिए चुनाव लड़ने और वोट हासिल करने होंगे।

क्या सोशल मीडिया फॉलोइंग से पार्टी बन सकती है?

आज के दौर में सोशल मीडिया राजनीतिक प्रभाव का बड़ा माध्यम बन चुका है। कई राजनीतिक दल डिजिटल कैंपेन के जरिए तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। लेकिन केवल वायरल पोस्ट, मीम्स या फॉलोअर्स के आधार पर चुनाव आयोग किसी संगठन को राजनीतिक दल का दर्जा नहीं देता।

अगर कोई ऑनलाइन कम्युनिटी वास्तविक राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे ऑफलाइन संगठनात्मक ढांचा भी तैयार करना होगा। उसे सदस्य बनाने होंगे, दफ्तर खोलना होगा, वित्तीय रिकॉर्ड रखना होगा और कानूनों का पालन करना होगा।’कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसे नाम सोशल मीडिया पर व्यंग्य या राजनीतिक कटाक्ष के रूप में लोकप्रिय हो सकते हैं लेकिन वास्तविक राजनीतिक पार्टी बनने के लिए केवल डिजिटल पहचान काफी नहीं होगी।

जब कोई पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है और आयोग की शर्तें पूरी कर लेती है तो उसे स्थायी चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है।

अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ चुनाव मैदान में उतरती है तो शुरुआती दौर में उसे स्थायी चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना कम होगी।

राजनीतिक दलों के लिए फंडिंग के नियम

भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग के लिए भी नियमों का पालन करना पड़ता है।

-बैंक खाता खोलना होता है

-दान का रिकॉर्ड रखना होता है

-आयकर रिटर्न दाखिल करनी होती है

-चुनाव आयोग को वित्तीय रिपोर्ट देनी होती है

20 हजार रुपये से अधिक के दान की जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ती है। इसके अलावा, राजनीतिक दलों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कई कानूनी प्रावधानों का पालन करना होता है।

अगर कोई सोशल मीडिया आधारित संगठन पार्टी बनता है तो उसके लिए यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि डिजिटल लोकप्रियता और औपचारिक वित्तीय पारदर्शिता दो अलग चीजें हैं।

क्या किसी भी नाम से पार्टी बनाई जा सकती है?

नहीं। चुनाव आयोग कई मामलों में पार्टी के नाम को लेकर आपत्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए:

-अगर नाम किसी राष्ट्रीय प्रतीक का अनुचित इस्तेमाल करता हो

-अगर नाम धार्मिक तनाव पैदा कर सकता हो

-अगर नाम किसी मौजूदा दल से मिलता-जुलता हो

-अगर नाम सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ हो

इसलिए ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम को लेकर आयोग विशेष जांच कर सकता है। यह देखा जा सकता है कि क्या यह नाम राजनीतिक व्यंग्य की श्रेणी में आता है या इसे औपचारिक राजनीतिक दल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

भारत में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं?

भारत निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार देश में हजारों पंजीकृत राजनीतिक दल मौजूद हैं। हालांकि, इनमें से बहुत कम दल राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त हैं। बड़ी संख्या में ऐसी पार्टियां भी हैं जो केवल कागजों पर मौजूद रहती हैं या सीमित स्तर पर चुनाव लड़ती हैं। यानी साफतौर पर कहें तो राजनीतिक दल बनाना कानूनी रूप से संभव जरूर है लेकिन उसे सक्रिय और प्रभावशाली बनाए रखना एक अलग चुनौती है।

क्या इंटरनेट मीम से निकली पार्टी चुनाव जीत सकती है?

दुनिया के कई देशों में ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां व्यंग्य या इंटरनेट संस्कृति से निकले राजनीतिक समूहों ने वास्तविक राजनीति में एंट्री की। कुछ देशों में कॉमेडियन या डिजिटल एक्टिविस्ट चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे हैं। भारत में भी सोशल मीडिया का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है।

हालांकि भारतीय चुनावी राजनीति बेहद जटिल और संसाधन आधारित मानी जाती है। यहां जमीनी संगठन, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय नेटवर्क, बूथ प्रबंधन और लंबे समय तक सक्रियता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसी वायरल ऑनलाइन डिजिटल मुहिम या ग्रुप के लिए वास्तविक राजनीतिक ताकत बनना आसान नहीं होता। उसे डिजिटल लोकप्रियता से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा करना पड़ता है।

अगर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सचमुच आवेदन करे तो क्या होगा?

अगर यह संगठन वास्तव में राजनीतिक दल के रूप में आवेदन करता है तो चुनाव आयोग उससे वही दस्तावेज मांगेगा जो किसी भी अन्य पार्टी से मांगे जाते हैं। आयोग यह देखेगा कि:

-क्या पार्टी का संविधान लोकतांत्रिक है?

-क्या पार्टी भारतीय संविधान के मूल्यों को मानती है?

-क्या उसका नाम स्वीकार्य है?

-क्या संगठन का वास्तविक अस्तित्व है?

-क्या उसके पास पदाधिकारी और सदस्य हैं?

अगर सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो उसे पंजीकृत राजनीतिक दल का दर्जा मिल सकता है। लेकिन इसके बाद भी चुनावी राजनीति में टिके रहना सबसे कठिन चरण होगा।

कुल मिलाकर कहें तो भारत में राजनीतिक दल बनाना पूरी तरह संभव है लेकिन इसके लिए कानूनी, प्रशासनिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी होता है। केवल सोशल मीडिया लोकप्रियता या वायरल पहचान किसी संगठन को राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकती। चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक आवेदन, पार्टी संविधान, पदाधिकारी, वित्तीय पारदर्शिता और लोकतांत्रिक ढांचा अनिवार्य हैं।

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ जैसे चर्चित ऑनलाइन नाम अगर वास्तविक राजनीतिक दल बनना चाहें तो उन्हें भी वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं। हालांकि पंजीकरण मिल जाने के बाद भी असली चुनौती चुनावी राजनीति में जनता का भरोसा जीतने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की होगी।