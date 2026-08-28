नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘जेन जी’ के विरोध-प्रदर्शन से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही सुर्खियां बटोरी हों, लेकिन ताजा ‘मूड ऑफ द नेशन’ सर्वे बताता है कि अगर यह आज कोई राजनीतिक पार्टी बनाती है, तो उसे वोटों में बदलना बहुत ही मुश्किल काम है।

सर्वे के मुताबिक, 43% लोगों ने कहा कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी बनाती है तो वे उसे वोट नहीं देंगे। वहीं, 33% लोगों ने कहा कि वे उसे वोट देंगे, जबकि 24% लोग इस बात को लेकर पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाए कि वे पार्टी का समर्थन करेंगे या नहीं।

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनावी राजनीति में उतरने के बजाय एक दबाव समूह बने रहने का विकल्प चुना है। ऐसा लगता है कि इस फैसले को ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है। सर्वे का उत्तर देने वाले 39% लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है।

कैसे चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी?

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान के विरोध में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से ऑनलाइन अकाउंट बनाया गया था। देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स में भारी बढ़ोतरी हुई। इसके बाद इसी संगठन ने जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर आंदोलन शुरू किया। इसके कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।

जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अब अपने ‘स्कूल ठीक करो’ कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है। इसका मकसद देशभर के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारना है। वहीं, सीजेपी ने बुधवार को 5 सितंबर को दिल्ली में मार्च निकालने की अपनी योजना को दोहराया और कहा कि 25 जुलाई को अपना विरोध प्रदर्शन रद्द करने के लिए मजबूर करने वाली चार मांगों में से तीन अभी भी लंबित हैं।

एक्स पर एक पोस्ट में पार्टी ने कहा कि सभी चार मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद उसने एक महीने पहले विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। इसमें कहा गया है कि लंबित मांगों में छात्रों के परिवारों के लिए मुआवजा, एफआईआर वापस लेना और छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करना और आरएएफ और दिल्ली पुलिस से माफी मांगना शामिल है।

यह भी पढ़ें: ‘तेरा भी नंबर आएगा’, सौरव दास को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने ऐसा क्यों कहा?



कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने साथी सौरव दास को लेकर हंसी-मजाक में एक बयान दिया है। अभिजीत दीपके ने न्यूज24 को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सौरव दास की भी पिटाई हो सकती है। सवाल यह है कि अभिजीत दीपके ने ऐसा क्यों कहा?