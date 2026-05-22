Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षण और सामाजिक प्रगति के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि जो परिवार पहले से शिक्षा और आर्थिक रूप से काफी आगे बढ़ चुके हैं, क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए। पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर माता-पिता दोनों आईएएस अधिकारी हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत क्यों होनी चाहिए।

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं, तो आरक्षण की मांग क्यों की जाए?” अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि शैक्षिक और आर्थिक प्रगति से सामाजिक गतिशीलता आती है।

इस विषय पर हमें ध्यान देना होगा- सुप्रीम कोर्ट

बेंच ने कहा, “शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता आती है। इसलिए बच्चों के लिए आरक्षण की मांग करना एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम कभी बच नहीं पाएंगे। यह भी एक ऐसा विषय है जिस पर हमें ध्यान देना होगा।” अदालत ने आगे यह भी कहा कि कई सरकारी आदेशों में पहले से ही ऐसे उन्नत वर्गों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने का प्रावधान है, लेकिन अब इन प्रावधानों को चुनौती दी जा रही है।

कोर्ट ने टिप्पणी की, “सामाजिक गतिशीलता मौजूद है। अब सरकार ने इन सभी लोगों को बाहर करने के आदेश जारी किए हैं और वे इस बहिष्कार पर सवाल उठा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।” कार्यवाही के दौरान अदालत ने उन परिवारों द्वारा आरक्षण लाभों की निरंतर मांग पर सवाल उठाया, जिन्होंने कोटा प्रणाली के माध्यम से पहले ही सामाजिक और आर्थिक उन्नति हासिल कर ली है।

उन्हें आरक्षण से बाहर रखना चाहिए- जस्टिस नागरत्ना

जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की, “छात्रों के माता-पिता अच्छी नौकरियों में हैं, अच्छी आय कमा रहे हैं और बच्चे फिर से आरक्षण चाहते हैं। देखिए, उन्हें आरक्षण से बाहर निकल जाना चाहिए।” पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि एक बार जब परिवार आरक्षण के लाभों के माध्यम से शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के एक निश्चित स्तर को हासिल कर लेते हैं, तो अगली पीढ़ी के लिए पात्रता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

जस्टिस ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, “संतुलन होना जरूरी है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा होना ठीक है, लेकिन जब माता-पिता आरक्षण का लाभ उठाकर एक स्तर हासिल कर लेते हैं।” अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण के बीच के अंतर का भी जिक्र किया।

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “EWS के लिए कोई सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, बल्कि केवल आर्थिक पिछड़ापन है।” सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा।

केंद्र ने UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट से किया सवाल

यूएपीए के तहत मामलों में आरोपियों को जमानत देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दो अलग-अलग बेंचों ने अलग फैसले दिए हैं। इस पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मामले में स्पष्टता लाने के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…