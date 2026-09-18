Ravneet Bittu Cavalcade Attacked: भारतीय जनता पार्टी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि पार्टी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के शुभारंभ में शामिल होने के लिए पठानकोट जाते समय उनके काफिले पर हमला किया गया। बिट्टू ने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा टीम ने तीन ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जिनका कथित तौर पर आम आदमी पार्टी से संबंध था।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक ने उन्हें यात्रा में भाग लेने से रोकने के लिए उन व्यक्तियों को भेजा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने वीडियो जारी कर कहा, “अगर मुझे कुछ होता है, तो पंजाब के डीजीपी और पंजाब के मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। इसके पीछे आप विधायक कालसी का हाथ है। अभी तक कोई एसएसपी या अन्य अधिकारी यहां नहीं आया है।”
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, “इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। पंजाब सरकार को इस घटना की तत्काल जांच करनी चाहिए और हर राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।”
नशा मुक्त पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे नितिन नवीन
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार को पठानकोट से पार्टी की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह यात्रा 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित करेंगे।
नवीन ने कहा कि पार्टी पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर रही है, उनका आरोप है कि राज्य के युवाओं को नशे की लत की ओर धकेला जा रहा है और उन्होंने इस समस्या से प्रभावित परिवारों के साथ मिलकर अभियान चलाने का वादा किया है।
एएनआई से बात करते हुए नवीन ने कहा, “मेरा मानना है कि पंजाब के युवा जो कभी पूरे देश के लिए गौरव का स्रोत था, नशे की गिरफ्त में आ गए हैं और पूरी तरह से दिशाहीन हो गए हैं। यह पीढ़ी पंजाब के लिए गौरव का प्रतीक और उसके भविष्य को आकार देने वाली प्रेरक शक्ति बन सकती थी, इसके बजाय, वे भटक गए।”
उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि राज्य में राजनीतिक दलों ने सत्ता हासिल करने के लिए मादक पदार्थों के मुद्दे का फायदा उठाया और सत्ता में आने के बाद मादक पदार्थों के व्यापार को एक व्यवसाय या मुनाफे का जरिया बना लिया, जिससे राजनीतिक संरक्षण के तहत यह फलता-फूलता रहा। भारतीय जनता पार्टी अब इसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा 2 अगस्त को शुरू किए गए मादक पदार्थों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के बाद, पंजाब भाजपा इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक अभियान चला रही है। हम उन परिवारों के साथ इस सफर पर चलेंगे जिन्होंने अपनों को खोया है और हम उनके दर्द और पीड़ा को गहराई से समझते हैं।”
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार शाम इस्तीफा दे दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…