West Asia Conflict News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ‘सैनिक सम्मान सम्मेलन’ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी देश पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेतावनी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते पाकिस्तान ने कोई हरकत करने की कोशिश की तो इस बार उसे निर्णायक और अभूतपूर्व हमले का सामना करना पड़ेगा।

राजनाथ सिंह ने कहा, “पहलगाम हमले के बाद, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिये महज 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आतंकवाद के खिलाफ भारत के सैन्य इतिहास का यह सबसे बड़ा अभियान था। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यह जारी है। मौजूदा हालात में हमारा पड़ोसी कोई भी दुस्साहस कर सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत की प्रतिक्रिया अभूतपूर्व और निर्णायक होगी।”

हमने आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया- राजनाथ सिंह

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “चाहे ‘उरी अटैक’ के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद की गई एयर स्ट्राइक हो या फिर अभी पहलगाम की घटना के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त प्रहार किया है।” राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों को यह भी भरोसा दिया कि देश में किसी भी तरह का कोई ऊर्जा संकट नहीं है।

हमारा neighbour आजकल जो situation है उसमें कोई भी misadventure कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो भारत का एक्शन unprecedented और decisive होगा: रक्षा मंत्री श्री @rajnathsingh — Rajnathsingh_in (@RajnathSingh_in) April 2, 2026

उन्होंने कहा, “कुछ लोग पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर झूठ फैलाकर दहशत पैदा करना चाहते थे। पेट्रोल-डीजल या एलपीजी सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। भारत किसी भी प्रकार के ऊर्जा संकट का सामना करने के लिए तैयार है। हमारी नौसेना भारतीय तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित निकाल रही है।”

नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना बनाना है- राजनाथ सिंह

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर सेना में बदलना है। सिंह ने कहा कि जहां पहले देश अपनी हथियार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर था, वहीं अब भारत एक प्रमुख निर्यातक बन गया है।

उन्होंने कहा, “अब तक भारत हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था और उन्हें आयात करता था। लेकिन अब हम निर्यात कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में भी हमारे निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। देखिए 2014 में हमारे रक्षा निर्यात कितने कम थे। 2014 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 600 करोड़ रुपये था, आज यह 38,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। पिछले साल की तुलना में भारत के रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड 62.66% की बढ़ोतरी हुई है।” उन्होंने आगे कहा, “मेरा लक्ष्य है कि 2029 के अंत तक हमारा निर्यात लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाए।”

कमर्शियल LPG की कीमतों में 195.5 रुपये की भारी बढ़ोतरी



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर कमर्शियल एलपीजी की कीमतों पर पड़ा है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 195.50 रुपये का इजाफा किया है। नई कीमतों के बाद रेस्टोरेंट संचालकों की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पढ़ें पूरी खबर…