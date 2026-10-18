Uttarakhand News: उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप सार्वजनिक करने का फैसला इसलिए किया ताकि अन्य महिलाएं भी दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित हों। उनका यह बयान उनके पति गिरधारी लाल साहू के साथ चल रहे विवाद के बीच आया है। उनके पति ने उन पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है।

शुक्रवार को तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई आर्या ने बताया कि निजी जीवन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों को लेकर चिंताओं के बावजूद उन्होंने अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया है।

घरेलू हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए- आर्या

यह घटना तब सामने आई जब दलित नेता आर्या ने 15 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके पति ने अपनी पहली शादी उनसे छुपाई और उन्हें शारीरिक शोषण, मौखिक उत्पीड़न और जाति आधारित अपमान सहित धमकियों का शिकार बनाया। उन्होंने कहा, “मुझे पता था कि मीडिया बहुत सारे सवाल पूछेगा, विरोध होगा और बहुत कुछ होगा। लेकिन मैं महिलाओं को यह बताना चाहती थी कि घरेलू हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं एक जन प्रतिनिधि हूं। मैं कई विभागों का कार्यभार संभालती हूं। फिर भी, अगर मुझे इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, तो एक आम महिला क्या करे? यही संदेश मैं देना चाहती थी।” 15 अक्टूबर को दर्ज अपनी शिकायत में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि साहू ने उनसे अपनी पिछली शादी छिपाकर रखी थी और कुछ कंपनियों में निदेशक पद से उन्हें हटाने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।

उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी हवाला दिया। इसमें उसके दावे के अनुसार साहू और एक अन्य महिला के बीच उसे जान से मारने की योजना पर बातचीत है। साहू ने रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए इसे नकली, एआई से बनाया हुआ और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने आर्या के आरोपों को भी निराधार बताया है।

साहू ने भी वीडियो जारी किया था

शुक्रवार को साहू ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आर्या पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जांच का आदेश देने का आग्रह किया। उन्होंने आरोपों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया और कहा कि वे विवरण बाद में जारी करेंगे। उन्होंने आर्या से अपनी एफआईआर वापस लेने और अपने बयानों को वापस लेने का भी अनुरोध किया।

वीडियो में साहू ने दावा किया कि उन्होंने आर्या के चुनाव अभियानों का प्रबंधन किया और 17 सालों तक उनके लिए वोट मांगे। उन्होंने आर्या पर सार्वजनिक पद संभालने के बाद अहंकारी होने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने आरोप वापस नहीं लिए तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।

वहीं, आर्या ने कहा कि उन्हें भी उन्हीं दबावों का सामना करना पड़ा है जो अक्सर महिलाओं को दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने से रोकते हैं। उन्होंने कहा, “जब यह मामला मेरे सामने आया, तो मुझे भी ये सारी चिंताएं थीं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, मीडिया क्या कहेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “लेकिन जो आम महिलाएं अपनी समस्याओं के साथ मेरे पास आती थीं, जिन्हें मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अन्याय को बर्दाश्त न करने की सलाह देती थी, वे वही सलाह मुझ पर भी लागू करती थीं।” आर्या ने आरोप लगाया कि उनके साथ हुए दुर्व्यवहार में केवल शारीरिक हिंसा ही शामिल नहीं थी, बल्कि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया है और अपने आरोपों का विस्तृत विवरण देते हुए एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की है।

सोच-समझकर लिया गया था फैसला- आर्या

आर्या ने कहा कि सार्वजनिक रूप से बोलने का उनका निर्णय सोच-समझकर लिया गया था। मामले को निजी तौर पर निपटाने के बजाय, वह यह दिखाना चाहती थीं कि महिलाएं न्याय पाने के लिए प्रयासरत हो सकती हैं, भले ही ऐसा करने में उन्हें व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से नुकसान उठाना पड़े।

उन्होंने कहा, “मैंने इसे छिपाया नहीं। मुझे पता था कि कई सवाल उठेंगे। मैं यह संदेश देना चाहती थी कि एक साधारण महिला भी इन सभी चिंताओं को एक तरफ रखकर अपने लिए खड़ी हो और अपने हक के लिए लड़े।” जब उनसे पूछा गया कि उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, विशेष रूप से अंकिता भंडारी की 2022 में हुई हत्या पर चल रही सार्वजनिक बहस के संदर्भ में, उनके मामले का क्या महत्व है, तो आर्या ने कहा कि वह चाहती हैं कि महिलाओं को पुलिस और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा हो।

मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन

उन्होंने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस, जो एक आम महिला को न्याय दिलाती है, मेरे लिए भी उसी तरह काम करेगी। मैं लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहती हूं।” शनिवार को इस मामले की जांच के लिए लगभग 10 सदस्यों वाली एक एसआईटी का गठन किया गया।

आर्या ने अंकिता भंडारी के परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी पार्टी युवती की हत्या के बाद से उनके साथ खड़ी रही है। उन्होंने कहा, “पूरी पार्टी हर तरह से उस परिवार के साथ थी। मुझे उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। वे वैसे भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं।”

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उत्तराखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति, गिरधारी लाल साहू ने शुक्रवार को उन पर 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया। इससे एक दिन पहले ही, भाजपा नेता रेखा आर्या ने साहू पर मारपीट, उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…