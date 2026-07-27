Mohammad Ali Jauhar University Campus: उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में अधिकारियों ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस की ज्यादातर इमारतों को गिराने का नोटिस दिया है। इस पर विवाद चल रहा है। इस बीच, उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक ने यूनिवर्सिटी को बचाने की अपील की है।

रामपुर विकास प्राधिकरण ने 15 जुलाई को यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का नोटिस दिया था और 5 अगस्त तक का समय दिया था। प्राधिकरण का दावा है कि ये इमारतें बिना सही मंजूरी के बनाई गई थीं।

अगर मेडिकल कॉलेज की इमारत और एकेडमिक ब्लॉक को छोड़कर बाकी सभी इमारतें गिरा दी जाती हैं, तो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी लगभग बंद ही हो जाएगी। यह यूनिवर्सिटी 250 एकड़ में फैली है और इसे लगभग 20 साल पहले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने शुरू किया था।

मोहम्मद दीपक ने लोगों से की अपील

savejauharuniversity हैशटैग के साथ एक वीडियो में लोगों से अपील करते हुए कुमार ने अपना परिचय दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कुमार के तौर पर दिया। मोहम्मद दीपक ने कहा, “इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 2006 में हुई थी। अब सरकार ने इसे गिराने का आदेश जारी कर दिया है और इसे बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। मैं अपने सभी मित्रों से अपील करता हूं कि हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना होगा क्योंकि यह संस्थान हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अगर 40 इमारतों में से 38 को गिरा दिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी में बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।”

जनवरी में उत्तराखंड के कोटद्वार में एक बुज़ुर्ग दुकानदार को परेशान करने वाली भीड़ से भिड़ने के बाद वे चर्चा में आए थे। उस घटना के दौरान, जब कुमार से उनका नाम पूछा गया, तो उन्होंने कहा था, “मोहम्मद दीपक।” इस घटना के बाद उन पर कई एफआईआर दर्ज हुईं और उनके चलाए जा रहे जिम का कथित तौर पर बहिष्कार भी किया गया।

2000 से ज्यादा छात्र परेशान

रामपुर में यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराए जाने की आशंका से वहां के 2000 से ज्यादा छात्र परेशान हैं। कई छात्र यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर एक हफ्ते से ज्यादा समय से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि गिराने का आदेश वापस लिया जाए।

जैसे-जैसे विरोध प्रदर्शन ने जोर पकड़ा, राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अपना अभियान तेज कर दिया। कांग्रेस द्वारा यह मामला उठाए जाने के एक दिन बाद एएमआईएम ने तोड़-फोड़ के विरोध में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में विरोध मार्च आयोजित किए। मुस्लिम-बहुल रामपुर जिले में कोई अन्य विश्वविद्यालय नहीं है, सबसे नजदीकी विश्वविद्यालय मुरादाबाद में हैं।

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने लगभग दो दशक पहले अपने गृह जिले रामपुर में, जिस यूनिवर्सिटी की नींव रखवाई थी, उसे तोड़ने की तैयारी चल रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर नाम की इस यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया है। इसे गिराए जाने को लेकर छात्रों में भय का माहौल है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…