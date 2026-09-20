जम्मू-कश्मीर के शोपियां में रविवार की शाम को सड़क किनारे एक IED मिलने से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मिलने की यह घटना शोपियां के जैनापोरा में अवनीरा इलाके की है। यहां सुरक्षाबलों को सर्च ऑपरेशन के दौरान IED मिला।

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक, 44 राष्ट्रीय राइफल्स, 178 सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा था। इसी दौरान सुरक्षाबलों को IED मिला। फोर्सेस को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

IED को सावधानीपूर्वक कर दिया गया डिफ्यूज

सुरक्षाबलों को जैसे ही पता चला कि सड़क किनारे मिलने वाली संदिग्ध चीज IED है तो फोर्स ने तुरंत इलाके की घेराबंद कर दी। एहतियात के तौर पर लोगों की आवाजाही को रोक दिया गया। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया और बिना किसी नुकसान के IED को डिफ्यूज कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।

उधमपुर में घायल आतंकी की तलाश

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में एक तरफ IED मिलने की घटना सामने आई तो वहीं दूसरी तरफ उधमपुर इलाके में तीन दिन पहले हुए एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे और एक आतंकी घायल हुआ था जो मजालता इलाके के जंगलों में छिपा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, मजालता इलाका घने जंगल और पहाड़ी हिस्से वाला है घायल आतंकी यहीं जंगलों में छिपा हुआ है। इलाके की लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।

इन जिलों में अलर्ट जारी

रिपोर्ट के मुताबिक, सेना ने पांच जिलों कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि सेना ने 17 सितंबर को ‘ऑपरेशन सोहन’ चलाया था जिसमें जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े दो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। एक आतंकी घायल हो गया था। फोरेंसिक टीमें भागने वाले रास्ते पर मिले खून के निशान और अन्य सुरागों की भी जांच कर रही हैं।

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जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) की एक बेहद खतरनाक और हाई-टेक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सीमा पार से जारी हनीट्रैप का खेल अब सिर्फ फ्लर्टिंग मैसेज और फोटो मांगने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह 24 घंटे की लाइव डिजिटल निगरानी तक पहुंच चुका है, जो कि सुरक्षाव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा खतरा बन गया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…