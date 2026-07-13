IED blast In Nagaland: नागालैंड के सुखोवी के पास सोमवार को असम राइफल्स के एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए संदिग्ध आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई है और चार अन्य घायल हो गए।

घटना के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। मौके पर सुरक्षाबलों की और टुकड़ियों को भेजा गया है। संदिग्ध हमलावरों और उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए सुखोवी और उसके आसपास के जंगलों में एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक किसी भी विद्रोही गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। स्थानीय अधिकारी और फोरेंसिक टीमें धमाके की असल वजह और प्रकृति की जांच कर रही हैं।

एक हफ्ते से भी कम वक्त में दूसरा हमला

यह घटना पूर्वोत्तर में एक हफ्ते से भी कम समय में असम राइफल्स के जवानों पर हुआ दूसरा हमला है। 6 जुलाई को मणिपुर के उखरुल जिले में संदिग्ध आतंकियों की ओर से एक काफिल पर घात लगाकर हमला करने के बाद असम राइफल्स की 40वीं बटालियन के दो जवान मारे गए।

मृतकों की पहचान वारंट ऑफिसर बलवंत सिंह और राइफलमैन सीएम सिंह के तौर पर हुई है। यह कथित तौर पर काफिले के वाहनों में से एक को चला रहे थे। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और तत्काल मेडिकल उपचार के बावजूद बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

असम राइफल्स: पूर्वोत्तर की सुरक्षा में अहम भूमिका

भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल, असम राइफल्स, दशकों से पूर्वोत्तर में सुरक्षा अभियानों का एक अहम हिस्सा रहा है। यह बल भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा करने, उग्रवाद-विरोधी अभियान चलाने और पूरे क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद करने के लिए जिम्मेदार है।

पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर तैनाती के कारण, असम राइफल्स के जवानों को अक्सर इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी समूहों द्वारा निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले साल नवंबर में, मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में भारत-म्यांमार सीमा के पास गश्त कर रही एक टीम पर उग्रवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद असम राइफल्स के चार जवान घायल हो गए थे। यह हमला नियमित गश्त के दौरान सैबोल गांव के पास, बॉर्डर पिलर नंबर 87 के पास हुआ था।

यह भी पढ़ें: मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, घात लगाकर की फायरिंग, दो जवान शहीद



मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार 19 सितंबर की शाम सशस्त्र बदमाशों ने घात लगाकर असम राइफल्स के काफिल में पर हमला कर दिए। इस काफिले में कुल 33 जवान सवार थे। हमले में अभी तक दो जवान शहीद हो गए, जबकि चार अन्य जवान बुरी तरह घायल हो गए। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…