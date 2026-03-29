पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है तो वहीं रूस-यूक्रेन के बीच भी संघर्ष रुक नहीं रहा है। इस बीच भारत के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट नहीं आई है। लगातार 12वें साल पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में नंबर 1 और 2 पर हैं। टॉप 10 में से 9 नाम वही हैं जो 2025 में थे। यह इस बात का सबूत है कि सत्ता के समीकरण काफी हद तक वैसे ही बने हुए हैं। यह लिस्ट विपक्ष की उस नाकामी की कहानी भी बताती है कि वे बीजेपी को रोक नहीं पाए, जबकि बीजेपी लगातार नए-नए इलाकों में अपनी पैठ बना रही है।

टॉप 20 में विपक्ष के 2 नाम

राहुल गांधी और ममता बनर्जी ही सिर्फ़ ऐसे दो गैर-NDA नेता हैं जो टॉप 20 में जगह बना पाए हैं। अगर कांग्रेस नेता की कोशिशों का नतीजा यह रहा कि वे किसी तरह अपना 9वां स्थान बचा पाए, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी यहां कांग्रेस से आगे हैं।

ज्ञानेश कुमार भी लिस्ट में शामिल

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी इस लिस्ट में हैं और उनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। ज्ञानेश कुमार 20वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 2024 में उनका स्थान 63वां था। इस लिस्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत 17वें और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन 21वें स्थान पर हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बदलते मिजाज (अगर हल्के शब्दों में कहें) का मतलब है कि वाणिज्य, वित्त और विदेश मंत्रालय को हर समय चौकस रहना पड़ता है। इसलिए पीयूष गोयल इस लिस्ट में 12वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गए हैं। वहीं टॉप 10 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी हैं। NSA अजीत डोभाल 29वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर छह साल से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले पी.के. मिश्रा पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बने हुए हैं। इस लिस्ट में वह 32वें नंबर हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की भी रैंकिंग में सुधार हुई है और वह 35वें नंबर पर पहुंच गई हैं। पार्टी में अब उनकी भूमिका ज़्यादा सक्रिय हो गई है। उत्तर प्रदेश के बाद अब असम उनके लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा।

लिस्ट में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं और अब 55वें नंबर पर हैं। भाजपा नेताओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा इस लिस्ट में टॉप में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की रैंकिंग में गिरावट आई है। नीतीश कुमार को पहले लिस्ट में 63वां पायदान मिला था लेकिन अब उनकी रैंकिंग 84 हो गई है।

बॉलीवुड से भी दो नाम

इस लिस्ट में बॉलीवुड से भी दो नए नाम शामिल हुए हैं। आदित्य धर और अरिजीत सिंह को इस लिस्ट में जगह मिली है। आदित्य धर को मूवी धुरंधर की वजह से काफी लोकप्रियता हासिल हुई और लिस्ट में जगह मिली है तो वहीं अरिजीत सिंह को इसलिए जगह मिली क्योंकि उन्होंने प्लेबैक म्यूजिक को अलविदा कह दिया है, जिसके कारण चर्चा में रहे।

(यह भी पढ़ें- मलेरिया से लड़ने का अनोखा मॉडल पेश करता ये गांव)

महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला अब मलेरिया से निपटने की रणनीति का मुख्य केंद्र बन गया है। गढ़चिरौली के लहिरी गांव में 65 साल के पुजारी पेंगड़ा कुमा बोंगानी दशकों से ‘झाड़ फूंक’ का अभ्यास कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर