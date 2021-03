IE100 – The List Of India’s Most Powerful People: IE100 (इंडियन एक्सप्रेस 100) – The List Of India’s Most Powerful People (साल 2021 के लिए देश के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची) जारी हो चुकी है, जिसमें शीर्ष पर प्रधानमंत्री और BJP के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी हैं। 2019 में भी मोदी पहले पायदान पर थे। वह फिलहाल 70 बरस के हैं।

ताजा लिस्ट में दूसरे स्थान पर केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम के करीबी सहयोगी अमित शाह (2019 में भी इसी रैंक पर थे), तीसरे पर 70 वर्षीय RSS प्रमुख मोहन भागवत (2019 में चौथी रैंक), चौथे पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा (2019 में 10वें स्थान पर), पांचवें पर 63 साल के RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी, छठे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (2019 में भी इसी पायदान पर), सातवें पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, आठवें पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नौवें पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 10वें पर अडानी ग्रुप के सर्वेसर्वा गौतम अडानी हैं।

11वें स्थान पर केंद्रीय कानून और न्याय, संचार, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद (2019 में 20वीं रैंक), 12वें पर विदेश मंत्री एस.जयशंकर (पहले 22वां स्थान), 13 पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (2019 में 11वां नंबर), 14वें पर महाराष्ट्र सीएम व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (पहले 24वां स्थान), 15वें पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (पहले भी यही रैंक थी), 16वें पर बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष (पहले भी सेम थी रैंक), 17वें पर केंद्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, 18वें पर NCP चीफ शरद पवार (पहले 77), 19वें पर सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और 20वें पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेट्री पीके मिश्रा (पहले 19वीं रैंक थी) हैं।

सूची में विपक्ष खेमे से भी कई बड़े नाम हैं, जिनमें NCP चीफ शरद पवार, Shivsena प्रमुख व महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दिल्ली सीएम व AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल, केरल सीएम पिनरई विजयन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन समेत कुछ किसान नेता भी शामिल हैं। शायद यही वजह है कि गांधी परिवार के लोग लिस्ट के टॉप-20 में जगह नहीं बना पाए हैं।