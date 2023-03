IE100: इंडियन एक्सप्रेस की देश की 100 ताकतवर हस्तियों की साल 2023 की लिस्ट (The Most Powerful Indians in 2023) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे शक्तिशाली भारतीय बनकर उभरे। प्रधानमंत्री ने इस बार भी इस सूची में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, लिस्ट में दूसरे स्थान पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हैं। पीएम मोदी और अमित शाह साल 2022 की सूची में भी पहले और दूसरे नंबर पर ही थे। आइए जानते हैं देश की 100 ताकतवर हस्तियों की इस लिस्ट में टॉप 5 स्थान पर कौन सी हस्तियां हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी- इंडियन एक्सप्रेस की देश की 100 ताकतवर हस्तियों की साल 2023 की लिस्ट में पहले स्थान पर पीएम मोदी हैं। पिछले नौ सालों से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्तिशाली व्यक्ति और सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल के साथ सामने आए हैं। शौचालय और गैस सिलेंडर से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, राम मंदिर की नींव को वैश्विक मंच पर ले जाने तक, पीएम मोदी की वाककला और अपनी इच्छा के अनुसार अपने भाषणों से जनता को जोड़ने की कला लोगों को उनकी ओर खींचती है। पीएम मोदी साल 2022 की 100 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में भी पहले स्थान पर थे।

अमित शाह- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंडियन एक्सप्रेस की देश की 100 ताकतवर हस्तियों की साल 2023 की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर अमित शाह भाजपा के अजेय दुर्ग का आधा हिस्सा हैं। एक मास्टर रणनीतिकार, तीन साल से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होने के बावजूद अमित शाह की छाप गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, यूपी और पूर्वोत्तर तक भाजपा की प्रत्येक बड़ी चुनावी जीत में दिखाई देती है। अमित शाह साल 2022 की 100 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में भी दूसरे स्थान पर थे।

एस जयशंकर- विदेश मंत्री एस जयशंकर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वैश्विक उथल-पुथल के एक साल में, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच एस जयशंकर वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीति के सबसे मुखर चेहरे के रूप में सामने आए हैं। युद्ध के दौरान उनके तीखे बयान भारत की मजबूत स्थिति को दिखाते हैं। एस जयशंकर साल 2022 की 100 ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में 15वें स्थान पर थे।

CJI डीवाई चंद्रचूड़– लिस्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ चौथे नंबर पर हैं। पिछले साल जस्टिस चंद्रचूड़ इस लिस्ट में 19वें पायदान पर थे। साल भर के भीतर उन्होंने 15 पायदान की छलांग लगाई है।

योगी आदित्यनाथ- इंडियन एक्सप्रेस की देश की 100 ताकतवर हस्तियों की साल 2023 की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ पांचवे स्थान पर हैं। एक कार्यकाल पूरा कर सत्ता में वापसी करने वाले यूपी के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सख्त मुख्यमंत्री की छवि को आकार देने के लिए राजनीति, विचारधारा और शासन का मिश्रण किया है। बुलडोज़रों का उनका विवादास्पद उपयोग एक बाहुबल राज्य का प्रतीक बन गया है। जिसके चलते भाजपा 255 सीटों को जीतकर यूपी में सत्ता में वापस आई। गुजरात से पश्चिम बंगाल तक आदित्यनाथ अब भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक हैं। पिछले साल सीएम योगी इस लिस्ट में 6वें पायदान पर थे।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बिहार समकक्ष नीतीश कुमार के साथ, राहुल गांधी टॉप 15 में एकमात्र गैर-सत्ताधारी नाम हैं। टॉप 5 में विदेश मंत्री एस जयशंकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से आगे बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। भाजपा का बड़ा चेहरा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पूर्वोत्तर में पार्टी को सत्ता में लाते हुए 32वें से 17वें नंबर पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस साल 30 स्थान ऊपर चढ़कर 19वें स्थान पर आ गए हैं।