2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला सामने आने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है हाईकोर्ट में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि देर है अंधेर नहीं।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में अन्य सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को दंगा, घातक हथियार से हमला, अपहरण और हत्या सहित अन्य अपराधों के लिए भी सजा सुनाई गई। अदालत ने ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots pic.twitter.com/Zc20npeIBi — ANI (@ANI) July 31, 2026

अंकित शर्मा हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। अदालत ने कहा कि मृतक को जानवर की तरह घसीटा गया और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया।