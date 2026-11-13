इंडियन एयरफोर्स के एक विंग कमांडर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को अपने देश के सीक्रेट वॉर प्लान और अहम दस्तावेज शेयर करने का गंभीर आरोप लगा है। पांच महीने पहले इस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था और अब दिल्ली की एक अदालत में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी अधिकारी ने संदिग्ध पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ क्लासिफाइड ऑपरेशनल जानकारी शेयर की थी, जिसमें वॉर-प्लान डॉक्यूमेंट्स, ड्रोन कैपेबिलिटीज, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट लोकेशन्स, फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स की मूवमेंट्स और सेंसिटिव इंस्टॉलेशन्स के कोऑर्डिनेट्स शामिल थे।

न्यूड तस्वीरों के बदले शेयर कर दी जानकारी

चार्जशीट के मुताबिक, एयरफोर्स विंग कमांडर पर आरोप है कि अधिकारी ने कथित तौर पर न्यूड तस्वीरों के बदले भारत के सीक्रेट वॉर प्लान से जुड़े दस्तावेजों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ शेयर कर दिया। चार्जशीट में कहा गया है कि इस तरह की जानकारी लीक होने से महत्वपूर्ण सैन्य संसाधनों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी और देश की रक्षा व्यवस्था की कमजोरियां उजागर हो सकती थीं।

वॉट्सएप पर होती थी बातचीत

चार्जशीट में पुलिस ने खुलासा किया है कि इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर की संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव से बातचीत होती थी। इसी साल 12 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल 2026 के बीच में वॉट्सएप पर दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। इसका खुलासा तब हुआ जब अधिकारी को ऑफिस में स्मार्टफोन ले जाने के लिए रोका गया और चेक किया गया।

इस बातचीत को ही पुलिस ने बनाया केस का अहम सबूत

पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान ऑपरेटिव ने न्यूड तस्वीरें भेजी थीं जिसके बदले में अधिकारी ने कथित तौर पर सीक्रेट वॉर प्लान का एक पन्ना अपलोड किया। अधिकारी पर आरोप लगा है कि उसने यह कहा था कि न्यूड फोटोज के बदले वह वॉर प्लान की जानकारी साझा करेगा। पुलिस ने इस बातचीत को संवेदनशील सैन्य दस्तावेजों के कथित खुलासे से जुड़ा अहम सबूत बताया है।

चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि अधिकारी ने लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और राजस्थान के सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होने वाले सैन्य अभ्यास से जुड़ी जानकारियां साझा की थीं। इसके अलावा फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आवाजाही, सैन्य तैनाती के स्थानों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों के कोऑर्डिनेट्स भी कथित तौर पर पाकिस्तानी ऑपरेटिव तक पहुंचाए गए थे।

वॉर प्लान की यह जानकारी शेयर करने का आरोप

चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि अधिकारी ने लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और राजस्थान के सूरतगढ़ में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होने वाले सैन्य अभ्यास से जुड़ी जानकारियां साझा की थीं। इसके अलावा फ्रंटलाइन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की आवाजाही, सैन्य तैनाती के स्थानों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों के कोऑर्डिनेट्स भी कथित तौर पर पाकिस्तानी ऑपरेटिव तक पहुंचाए गए थे।

वॉट्सएप पर हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा

पुलिस ने चार्जशीट में अधिकारी और संदिग्ध पाकिस्तानी ऑपरेटिव के बीच हुई डिजिटल बातचीत का भी ब्योरा दिया है। पुलिस के मुताबिक, विंग कमांडर इस साल 12 जनवरी से 1 अप्रैल के बीच WhatsApp के जरिए संदिग्ध ऑपरेटिव के संपर्क में थे। WhatsApp PMP डेटा के विश्लेषण में दोनों के बीच कुल 3,008 टेक्स्ट मैसेज, 65 तस्वीरें, 65 रिएक्शन, 42 वॉयस कॉल, 4 वीडियो कॉल और 6 URL के आदान-प्रदान हुआ था।

ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस

विंग कमांडर को करीब पांच महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की अदालत में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने आरोप लगाया है कि अधिकारी की कथित गतिविधियों से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य प्रतिष्ठानों और ऑपरेशनल तैयारियों को गंभीर खतरा हो सकता था।

फिलहाल चार्जशीट में लगाए गए आरोपों पर अदालत में न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत में साबित किया जाना बाकी है।

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