Indian Air Force Aerial Strike: पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी की सुबह 3.30 बजे के करीब पीओके में भारी बमबारी कर कई आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। इस हमले के दौरान भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने करीब 1000 किलो विस्फोटक आतंकी कैंपों पर बरसाए। अब पाकिस्तानी सेना ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि भारतीय वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन ने पाकिस्तान सेना की इंटर-सर्विस पब्लिक रिलेशंस के मेजर जनरल आसिफ गूफर के हवाले से इस खबर की पुष्टि की है।

मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर बताया कि ‘भारतीय वायुसेना ने एलओसी का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान एअर फोर्स ने भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे भारतीय एअरक्राफ्ट वापस लौट गए।’ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने ये भी बताया कि भारतीय एअरक्राफ्ट से एक पेलोड गिरा, जिसकी तस्वीरें भी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की है। हालांकि पाकिस्तानी मेजर जनरल ने इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं होने की बात कही है। वहीं भारतीय न्यूज चैनलों पर चल रहीं खबरों में इस हमले में 200-300 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने ट्वीट में बताया कि भारतीय एअरक्राफ्ट पीओके में मुजफ्फराबाद इलाके में 3-4 मील अंदर तक घुस गए थे।

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage.

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 26, 2019