बीती 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर भारी बमबारी की थी। इस बमबारी में बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की बात कही जा रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस हमले में मारे गए आतंकियों की संख्या 200-300 तक बतायी गई। अब भाजपा के नेता और केन्द्रीय मंत्री एस.एस.अहलूवालिया ने अपने एक बयान में कहा है कि ‘पाकिस्तान की सीमा में एअर स्ट्राइक का उद्देश्य पड़ोसी देश को चेतावनी देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के किसी भी प्रवक्ता ने यह दावा नहीं किया कि एअर स्ट्राइक में 300 लोग मारे गए!’ भाजपा नेता का यह बयान एक वीडियो का हिस्सा है, जो कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। वहीं केन्द्रीय मंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस वीडियो को हाथों-हाथ लिया है और केन्द्र सरकार को घेरना शुरु कर दिया है। सीपीआई (एम) ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से एस.एस.अहलूवालिया की इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है।

वीडियो बंगाली भाषा में है। द हिंदू ने अपनी एक खबर में लिखा है कि एस.एस.अहलूवालिया ने अपने बयान में कहा कि ‘घटना के बाद, मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा कि 300 लोग मारे गए? क्या भाजपा के किसी प्रवक्ता ने ऐसा कहा? या अमित शाह ऐसा बोले? इसका कारण ये है कि वहां बड़े स्तर पर तबाही नहीं हुई थी और हम सिर्फ सीमापार ये संदेश देना चाहते थे कि यदि जरुरत हुई तो हम तबाही करने में सक्षम हैं। हम किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं चाहते।’ पश्चिम बंगाल में एस.एस.अहलूवालिया के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा ने भी भाजपा नेता का वीडियो शेयर किया है और कहा है कि ‘पाकिस्तान में हुई हमारी एअर स्ट्राइक में एक भी पाकिस्तानी आतंकी नहीं मारा गया है।’

Minister of State in Modi’s cabinet, SS Ahluwalia is saying @narendramodi or @AmitShah never claimed that our #AirStrikes killed 300+ Terrorists & we didnt want any “Human Casualties”. Is the Govt now backtracking from its claims that they took out a Terrorist Camp in Pakistan? pic.twitter.com/nstgsWF6sZ

— CPI (M) (@cpimspeak) March 2, 2019