भारतीय वायु सेना (IAF) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की यूनिट 51 स्क्वाड्रन को आईएएफ चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई ने रविवार (6 अक्टूबर, 2019) को यह जानकारी दी। भारतीय वायु सेना के पायलट ने अमेरिका में बने एडवांस F-16 लड़ाकू विमान को मिग-21 से मार गिराया था। भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। ग्रुप के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सतीश पवार 51 स्क्वाड्रन की तरफ से यह सम्मान लेंगे।

9 स्क्वाड्रन, जिसके मिराज 2000 फाइटर जेट ने लेजर निर्देशित बम 26 फरवरी को पाकिस्तान स्थित जैश कैंप में गिराए, यूनिट को भी प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की 601 सिग्नल यूनिट को भी पाकिस्तान हवाई हमले को विफल के लिए सम्मानित किया जाएगा।

बता दें कि विंग कमांडर अभिनंदन को 27 फरवरी, 2019 को पाकिस्तानी फोर्स ने पकड़ लिया था और भारत की सख्ती के बाद उन्हें कुछ दिनों के भीतर रिहा कर दिया गया। उल्लेखीय है कि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी कार्रवाई में घायल हुए कमांडर अभिनंदन करीब 6 महीने बाद एक बार फिर कॉकपिट में लौटे और उन्हें एक फिर बार लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति दी गई।

जानना चाहिए कि आतंकी हमले के जवाब में भारत सख्त कार्रवाई करते हुए बालाकोट स्थित जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए। जैश के आंतकी आत्मघाती हमलावर ने जम्मू-कश्मीर में सीआरपीएफ काफिल के नजदीक जाकर खुद को उड़ा। इस हमले में 40 सैनिकों की जान चली गई थी।

The number 9 squadron whose Mirage 2000 fighter aircraft carried out the Balakot aerial strikes on February 26 during ‘Operation Bandar’, also to be awarded unit citation. https://t.co/8yL6uWaWa9

— ANI (@ANI) October 6, 2019