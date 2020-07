भारतीय वायुसेना की ताकत में जल्द ही उल्लेखनीय इजाफा होने वाला है। दरअसल फ्रांस से 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा। राफेल फाइटर जेट के इस बैच ने फ्रांस से उड़ान भर ली है और 7 हजार किलोमीटर का सफर तय करके यह भारत पहुंचेंगे। राफेल फाइटर जेट का यह बैच भारत के अंबाला स्थित एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेगा। इन पांच विमानों में से 3 विमान सिंगल सीट वाले हैं। वहीं दो विमान दो सीट वाले हैं।

फ्रांस में भारत के राजदूत द्वारा फ्रांस के एयरबेस मेरिगनाक से हरी झंडी दिखाकर इन विमानों को रवाना किया गया। भारतीय वायुसेना की 17वीं गोल्डन एरो स्कवाड्रन के कमांडिंग अफसर समेत 7 भारतीय पायलट इन विमानों को भारत ला रहे हैं। इन सभी पायलट्स को फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने राफेल विमान उड़ाने में प्रशिक्षित किया था।

फ्रांस से उड़ान भरने के बाद ये पांच लड़ाकू विमान यूएई में स्थित फ्रांस के एयरबेस पर अपना पहला स्टॉप लेंगे। इसके बाद ग्रीस या फिर इजरायल के समुद्र के ऊपर फ्रांस एयरफोर्स टैंकर एयरक्राफ्ट द्वारा हवा में ही इन विमानों में फ्यूल भरा जाएगा। जिसके बाद 29 जुलाई की सुबह ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे।

#WATCH Rafale jets taking off from France to join the Indian Air Force fleet in Ambala in Haryana on July 29th. (Video source: Embassy of India in France) pic.twitter.com/UVRd3OL7gZ

— ANI (@ANI) July 27, 2020