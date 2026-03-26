जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में पेट्रोल पंपों पर लग रही लंबी कतारों को लेकर लोगों से सख्त अपील की है। उन्होंने कहा कि अफवाहों के चलते लोग बेवजह पेट्रोल पंपों के बाहर जमा हो रहे हैं जबकि राज्य में पेट्रोल, डीजल या LPG की कोई कमी नहीं है।

मुख्यमंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा, ‘मेरी ईमानदार अपील है कि आप पेट्रोल पंपों के बाहर डेरा डालना बंद करें वरना मुझे कुछ दिनों के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद करने पड़ सकते हैं।” उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि लोग सरकार की बातों पर भरोसा नहीं करते लेकिन अफवाहों पर तुरंत यकीन कर लेते हैं।

उमर अब्दुल्ला ने बताया कि हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में साफ किया गया था कि ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, ”जब हुकूमत की तरफ से बात की जाती है तो कोई नहीं सुनता लेकिन अफवाहों पर सब ध्यान देते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग ली और उसमें यह तय हुआ कि फिलहाल किसी भी चीज की कमी नहीं है। चाहें डीजल हो, पेट्रोल हो या एलपीजी सिलेंडर। और दो-चार दिन के अंदर सूरत-ए-हाल बदला नहीं है। सरकार ने हालातों का जायजा लिया है और कहीं भी राशनिंग या कम इस्तेमाल की हिदायत नहीं दी गई है। ”

उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के आधार पर घबराकर पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा, ”जो लोग अफवाहों के कारण लाइन में लग रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना करें। हमें मजबूर मत करिएगा नहीं तो अगर कुछ दिनों के लिए यही हाल रहा तो मैं पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा। जब तक यह अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है।”

सीएम ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम 6.30 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग रखी है। सभी मुख्यमंत्रियों इस बैठक में हिस्सा लेंगे और मैं भी इसमें शामिल रहूंगा। इस मीटिंग में ईरान और आसपास के हालातों पर खबर मिलेगी और उसके साथ-साथ यह भी पता चल जाएगा कि और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। ताकि अगर यह जंग थोड़े दिन और चली तो तो जरूरी आपूर्ति है को किस तरह सुनिश्चित किया जाएगा, इस पर भी जानकारी मिलेगी। लेकिन फिलहाल मैं लोगों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुल्क में किसी चीज की कोई कमी नहीं है

बता दें कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि देश में ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और जनता को किसी भी तरह से घबराने या भ्रामक जानकारियों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है।

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देश में तेल आपूर्ति को लेकर फैल रही आशंकाओं को सरकार ने खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बार फिर यह साफ किया है कि भारत में तेल की अभी कोई कमी नहीं है और हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। मंत्रालय के अनुसार, भारतीय तेल कंपनियों ने अगले 60 दिनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति पहले ही सुनिश्चित कर ली है। देश की सभी रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं। पढ़ें पूरी खबर…